La "sangría" del PSOE Zaragoza abre el pleno municipal entre las críticas de PP y Vox: "Están descabezados y sin rumbo"

El pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza prometía, cuanto menos, un debate acalorado. Ha empezado cumpliendo las expectativas, con los cambios internos del PSOE o la "sangría interna" del partido para algunos, como primer punto del orden del día.

Muy resumidamente. Horacio Royo pasará a llevar la portavocia de Presidencia dentro de su partido y Ros Cihuelo se encargará de Urbanismo. Quedan dentro del consejo de Gerencia de Urbanismo Chema Giral y Ros, mientras que a Royo lo sustituirá Paco Galán.

En Deportes sí entrará Royo por Galán y mantendrán sus sitios Ros y Alfonso Gómez Gámez. Del consejo de Vivienda seguirá encargándose Galán, ahora junto a Ros (que sustituye a Horacio).

La reorganización no para aquí. La propia Lola Ranera se pondrá al frente de El Rabal en sustitución de Royo, quien perdió la presidencia de este bastión socialista en favor del asesor Eduardo Cariñena, afín a Pilar Alegría.

Todo esto se ha decidido en tan solo media hora de pleno, con 11 votos a favor del propio PSOE y Zaragoza en Común) mientras que PP y Vox se han abstenido. Eso sí, no han rechazado los cambios, pero sí han tenido mucho que decir.

"Descabezado y sin rumbo", ha definido así al PSOE el portavoz del PP y concejal de Presidencia, Ángel Lorén. Más aún, ha dejado caer que el Partido Socialista está más centrado en "liquidar a los suyos" que de "defender a los zaragozanos", algo de lo que, según el edil, es "incapaz" de hacer.

"Explique la sangría", ha exigido Lorén a la portavoz del grupo socialista, Lola Ranera. "Dejó tirado a su mentor (refiriéndose al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán) y ahora ha acabado con Royo", le ha acusado.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha asegurado que el PSOE en Zaragoza "solo demuestra con estos cambios lo alineado que está con el sanchismo". "No hacen prisioneros", ha expuesto y, añadiendo más leña al fuego, ha criticado que los socialistas "no ponen a los más capaces al frente de las responsabilidades sino a los más leales".

"Personas valiosas, pocas"

Una consideración que ha concluido señalando que "personas valiosas en el partido hay pocas y son las que están arrinconando". Algo que, pese a que lo critica, es consciente de que es "un beneficio" para su partido y para el Gobierno de Natalia Chueca.

Poco más que de "pataletas" ha resumido Ranera las palabras de los dos ediles. A Calvo, le ha reformulado la misma acusación, preguntándole de manera directa "si su partido está alineado con el abascalismo". Ha sido algo más bien retórico, pues ella misma ha llegado a la conclusión, sin recibir la respuesta del edil: "La verdad es que no lo parece".

A Lorén, por otro lado, le ha invitado a "tomar un café tranquilamente" para explicarle "tranquilamente" todos los cambios y procesos internos de su partido. Eso sí, le ha advertido que en la calle los ciudadanos no le preguntan sobre los movimientos "que también hicieron en su día PP y Vox" , "sino sobre el estado de los carriles bici, sobre el bus o por la privatización de la educación".

A lo que el popular le ha respondido con cierta sorpresa, cuestionado si nadie "le ha preguntado por koldo, Begoña o Ábalos". En otras palabras, "por la corrupción de su partido a la que se niega a dar respuesta en este pleno".

"Ustedes tienen un problema y una obsesión con Pedro Sánchez", ha asegurado Ranera. Ha puesto punto y final al debate dejando claro que los 10 concejales "representan al partido socialista por igual", exigiendo a los presentes que "dejen de cuestionar".