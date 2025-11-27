Pedrola se viste de gala para acoger la IX Edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial

La autoridades junto a las empresas que han recibido los premios en esta edición. Raquel Jiménez.

El Palacio de los Duques de Villahermosa se vistió de gala este miércoles para acoger la IX Edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial Pedrola 2025. Una cita ya consolidada que reconoce a las empresas del municipio que apuestan por el desarrollo social, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad, más allá de los resultados económicos.

Estos galardones nacieron con un objetivo muy claro: impulsar la mejora continua de las empresas instaladas en los polígonos industriales de Pedrola y, al mismo tiempo, favorecer la llegada de nuevos proyectos que encuentren en el municipio un lugar en el que crecer.

En esta edición, como en años anteriores, se han entregado dos reconocimientos principales: el Premio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Premio a la Mejor Iniciativa RSE, distinciones que se han convertido en un referente para el tejido empresarial de la zona.

La alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, subrayó el espíritu que da sentido a estos premios, recordando que "reflejan el compromiso que tienen nuestras empresas con el municipio y con la responsabilidad social". Sus palabras pusieron el acento en una idea compartida por todos los asistentes: la importancia de que la actividad económica vaya de la mano del cuidado de las personas y del entorno.

En la categoría de Mejor Empresa RSE, el jurado distinguió a Sesé por su apuesta decidida por la sostenibilidad como motor de innovación, crecimiento y liderazgo. La compañía ha convertido la responsabilidad social en parte central de su estrategia, integrándola en su día a día y en su visión de futuro.

En esta misma categoría también participaron Entrerríos Automatización S.A., ArcelorMittal, Instituto de Investigación sobre Vehículos S.A.–Centro Zaragoza y Magna Automotive Spain, todas ellas con proyectos que demuestran que la competitividad y el compromiso social pueden avanzar de la mano.

El Premio a la Mejor Iniciativa RSE recayó en dos empresas que han hecho de la inclusión y la igualdad de oportunidades su bandera. Por un lado, Magna Internacional fue reconocida por su proyecto "Avanzamos para todos, forward for all", centrado en generar oportunidades diversas y accesibles. Por otro, Entrerríos Automatización S.A. recibió el galardón por su iniciativa "+ Inclusión, deporte y educación para todos", que combina actividad física, formación y participación comunitaria. En total, se presentaron cinco propuestas a esta categoría, reflejo de la vitalidad y el compromiso del empresariado local.

(De izda a dcha) Fernando Beltrán, delegado del Gobierno; Yao Jing, embajador de China; Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola y Jordi Hereu, ministro de Turismo e Industria. Raquel Jiménez.

"Cada proyecto premiado demuestra que es posible crecer de forma sostenible, generando bienestar y oportunidades para Pedrola", señaló la alcaldesa durante su intervención.

La gala reunió a 213 asistentes, entre ellos el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez; el embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing, así como 26 empresas. Al evento también asistieron representantes de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

(De izda a dcha) Jorge Lisbona, director de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN; Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola; Susana Cano, directora comercial y representante de relaciones institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y Ramiro Lope, ejecutivo de cuentas del departamento comercial de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E.E.

En un ambiente cercano y participativo, el mensaje que quedó flotando en el salón fue claro: Pedrola se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre administración y tejido empresarial. "Gracias a su implicación, seguimos construyendo un modelo de desarrollo que pone a las personas en el centro", concluyó Manuela Berges, dando cierre a una noche en la que la responsabilidad social fue, una vez más, la auténtica protagonista.

Como en ediciones anteriores, se ha hecho entrega en la misma gala de un donativo económico de 1.500 euros a la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer de Genital y de Mama (AMACGEMA) por su apoyo imprescindible a las mujeres con cáncer de mama o genital, por su impulso investigador y por su labor de concienciación social. Ha recogido el donativo Marta García, trabajadora social de la entidad en representación de esta.