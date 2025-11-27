La FIFA visitará Zaragoza a principios de 2026 en el camino hacia el Mundial de fútbol 2030

Todavía quedan casi 5 años para que Zaragoza pueda disfrutar en vivo y en directo de algunos partidos de la Copa del Mundo de fútbol, pero la celebración de la cita mundialista en 2030 es un horizonte muy presente para la capital aragonesa más allá de la propia construcción de La Nueva Romareda.

De esta forma, este jueves Zaragoza ha participado en un encuentro virtual de la Copa Mundial de la FIFA 2030 para lanzar el proyecto conjunto y la comunicación directa entre el organismo internacional y las ciudades y estadios que serán sedes de este evento mundial.

Así se inicia una nueva fase donde “la interlocución directa se hará entre las sedes candidatas y la propia FIFA”, ha apuntado el portavoz de la sede candidata de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha participado en dicha reunión junto a las capitales y estadios de fútbol preasignados como sedes en los tres países organizadores (España, Portugal y Marruecos).

“Lo más interesante de la reunión fue el planteamiento de un primer cronograma que supondrá, durante el primer trimestre de 2026, la visita de técnicos de la FIFA a cada una de las ciudades sede candidatas”, ha apuntado Serrano.

Además, ha añadido que “con la llegada del Mundial 2026 que se celebra este verano en Estados Unidos, habrá un pequeño paréntesis administrativo de unos seis meses, para después retomar de nuevo los trabajos del proyecto de la Copa Mundial de 2030 con una mayor intensidad”.

Asimismo, la reunión telemática internacional sirvió para ir actualizando y confirmando los distintos requisitos que serán necesarios y deberán cumplirse por parte de las ciudades candidatas con el objetivo de desarrollar la cita mundialista en 2030.

“Zaragoza está preparada y en la buena dirección para acoger este mundial de fútbol y convertirse en sede oficial”, ha remarcado el portavoz de la candidatura aragonesa y consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.

“No se trata solo de fútbol, porque celebrar esta cita internacional supondrá un retorno económico para la ciudad que se estima superior a los 350 millones de euros entre el gasto directo de visitantes, equipos y organización en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios durante el evento”, ha recordado Víctor Serrano.

Y para ello, “Zaragoza se prepara con un estadio que avanza en tiempo y forma en su construcción y que ofrecerá un recinto de última generación (con aforo neto superior a 43.000 espectadores) que situará a nuestra ciudad en la vanguardia pero que, además, será un icónico edificio no solo para el deporte sino para grandes eventos culturales y conciertos, y que servirá como legado para futuras generaciones”, ha aseverado Víctor Serrano.

“Formar parte de la organización de un evento mundial como la Copa de la FIFA reforzará el estatus de Zaragoza como la cuarta ciudad de España y polo de atracción turístico, económico y empresarial, demostrando su capacidad organizativa internacional”, ha querido recordar el interlocutor de la candidatura aragonesa.