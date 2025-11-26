La Navidad de Zaragoza se expande al parque Grande: estas son las novedades que harán brillar este pulmón verde

Zaragoza brillará como nunca antes estas Navidades. No solo por las nuevas luces del paseo de la Independencia, sino que las fiestas vienen cargadas de nuevas decoraciones en muchos espacios de la ciudad. Uno de ellos es el parque Grande José Antonio Labordeta, donde se han comenzado a instalar ya los nuevos ornamentos que expandirán el corredor de la luz hacía este pulmón verde de la ciudad.

Una de las novedades es la estructura de luces que ya se ha colocado a los pies de las escaleras del Batallador. Esta mide ocho metros de altura e ilustra un belén gigante bajo el nombre de 'Nacimiento Luminoso'. Para llegar hasta él, los ciudadanos recorrerán un corredor de luz de 3,5 kilómetros -donde habrá también nuevas figuras que representarán desde un oso hasta una seta y una casita de jengibre.

La entrada al parque José Antonio Labordeta con la decoración navideña. E.E Zaragoza

Este recorrido va desde el centro de la ciudad hasta la entrada del parque, donde ya se han colocado también los ángeles gigantes de luz. Y, nada más pasar bajo estas estructuras, un mercadillo navideño 'Gourmet' recibirá a los ciudadanos con los mejores alimentos de la tierra. Los más de 20 puestos ya están colocados en el puente de los Cantautores y, esta misma semana, están recibiendo los retoques finales con una decoración que recuerda al propio Polo Norte.

Eso sí, el mercadillo deberá estar completamente instalado el 28 de noviembre antes de las 15:00, unas 24 horas antes de que se dé inicio a la Navidad en Zaragoza con el encendido de luces y la inauguración de todas las actividades. Las casetas permanecerán instaladas durante los días comprendidos entre el 29 de noviembre de 2024 y el 5 de enero de 2025, ambos incluidos.

Parte de la decoración del espectáculo 'Boreal', de Naturaleza Encendida. E.E Zaragoza

Tras un deleite de olores tradicionales aragoneses, el siguiente punto navideño es el del belén gigante de luces. Y, a pocos metros, en la calle Isabel Zapata Martín, el espectáculo 'Boreal' de Naturaleza Encendida será la puerta de entrada al hogar de Papá Noel con figuras y tecnología que sorprenderán a todos los ciudadanos.

Esta experiencia, que esta misma semana están terminando de montar, estará disponible durante todo el mes navideño, desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero. Las entradas ya han salido a la venta con un precio de 15 euros por niño (16,5 con gastos de gestión) y 17 euros por adulto (18,5 euros).

Este martes, en algunas de las partes del circuito, ya se estaban haciendo pruebas de luces. Estas tendrán diferentes formatos, desde un manto morado de luz que simulará un bosque de ensueño con criaturas propias del Polo Norte, hasta un corredor de luces espectaculares.

Eso sí, todavía queda mucho trabajo de montaje y muchos de los ornamentos y estatuas todavía no se han colocado. Aunque todo aquel que pasee por la zona podrá observar el calibre de este espectáculo que tanto éxito ha tenido en ciudades como Madrid, Sevilla, Córdoba y Barcelona.