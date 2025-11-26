El barrio de Zaragoza donde se plantarán más de 360 nuevos árboles: sustituirán a otros que estaban dañados

Zaragoza es una ciudad con historia. Sus calles, sus monumentos y, también, sus parques tienen muchos años ya de vida. Pero el paso del tiempo, muchas veces supone que las cosas se estropeen de manera inevitable. Es por eso que, dada la antigüedad de muchos árboles de la ciudad, el Ayuntamiento repondrá unos 1998 árboles que -por un motivo u otro- han tenido que ser retirados de la calle.

Y, no solo el envejecimiento, sino que la convivencia con el tráfico, las obras, el clima extremo de nuestra ciudad o las infraestructuras subterráneas, limitan, a largo plazo, la esperanza de vida del arbolado urbano. Para evitar que se lleguen a situaciones de riesgo para los ciudadanos, el consistorio ha invertido alrededor de 1 millón de euros (entre las diferentes contratas) en este proyecto de plantación que llegará a todos los barrios.

Además de reponer arbolado que, por diferentes motivos, haya sido retirado, la plantación se realiza siguiendo criterios técnicos para cada ubicación, seleccionando las especies adecuadas. La plantación de estos ejemplares comenzará de manera inminente, aprovechando la época más idónea para este cometido.

Eso sí, el procedimiento para seleccionar las ubicaciones de los nuevos árboles no es un proceso sencillo. Lo primero que hacen desde el Consistorio es analizar si se debe o no volver a plantar en esos alcorques y, además, en caso de que así sea plantear si debe reponerse otro ejemplar de la misma especie o de otra diferente más adecuada para el clima de la capital.

Especies y número de árboles

Es por eso que, ni todos los barrios tendrán la misma reposición de árboles ni tampoco serán de la misma especie. De hecho, serán 34 variedades diferentes, entre ellas el arce campestre (arcer campestre), el almez (celtis australis) o el árbol del amor (cercis siliquastrum).

El barrio donde más reposiciones de ejemplares se van a dar es El Rabal, donde se plantarán 363 árboles nuevos. Le siguen el Distrito Sur con 228 plantaciones, el Casco Histórico con 193, el Centro con 133, Torrero con 193 y San José con 108.

Por otro lado, serán 93 en el Actur, 78 en Universidad, 80 en Delicias, 71 en Las Fuentes y 91 en La Almozara. En los barrios rurales también se distribuirán estas nuevas especies, por ejemplo, a Casetas llegarán 39, 21 a la Cartuja Baja y 34 a Monzalbarba.

Además de la plantación, en cada alcorque se realizan mejoras en los suelos de plantación para optimizar la infiltración y la calidad del sustrato y optimizar la retención de agua y el riego, aspectos que favorecen el éxito de la plantación.