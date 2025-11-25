Zaragoza repartirá mascarillas para frenar la gripe: se darán gratis en el transporte público y centros sociosanitarios

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un bus con mascarilla durante la pandemia de Covid-19. Ayuntamiento de Zaragoza

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha un operativo para depositar mascarillas en centros sociosanitarios y en la red de transporte público con el objetivo de proteger a la población y reducir la incidencia de la gripe en la capital aragonesa. El objetivo es favorecer su uso como medida de protección frente a virus respiratorios una vez que ha quedado demostrada su eficacia. La acción, que se lleva a cabo conjuntamente tiene lugar en la semana en que se ha declarado en Aragón la epidemia de gripe.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido distribuir mascarillas a los usuarios del Albergue Municipal, de la Casa de Amparo, de las Casas de Acogida y en los Centros de Convivencia para Mayores. Asimismo, personal de Protección Civil y Voluntarios de Zaragoza van a repartir de forma gratuita y preventiva mascarillas en paradas de tranvía y bus urbano, así como en los accesos a los principales hospitales de la capital. En paralelo, el servicio de teleasistencia ofrecerá recomendaciones a los usuarios.

El nivel de riesgo se ha elevado del 1 al 2 en la provincia de Zaragoza, lo que supone intensificar las recomendaciones y publicar este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón una Orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, que se refiere especialmente al uso de las mascarillas.

Huesca y Teruel

La orden va a entrar en vigor en la provincia de Zaragoza de forma inmediata, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel será de aplicación cuando se supere el umbral epidémico. En estas dos provincias, se mantiene el nivel de riesgo 1.

Esta orden establece la máxima recomendación y contempla la posible obligatoriedad del uso de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios, si la dirección de estos centros así lo considera.

Esta decisión se tomará teniendo en cuenta la evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia de estos establecimientos y centros. Asimismo, establece como altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También se establece como altamente recomendable el uso de mascarilla para la ciudadanía como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. Se recuerda que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, se han registrado en la Comunidad Autónoma 63,4 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, cuando el umbral epidémico está fijado en 59,6 casos. La semana anterior, del 10 al 16 de noviembre, la incidencia fue de 40,63 casos por 100.000.

Este año, se ha adelantado la declaración de la epidemia en Aragón, con especial incidencia en la provincia de Zaragoza y, sobre todo, en la ciudad de Zaragoza. Por provincias, la incidencia está en estos momentos en 76,1 casos de gripe por cada 100.000 habitantes en Zaragoza; 30,7 en Teruel; y 28,9 por 100.000 en Huesca.

La pasada temporada de gripe 2024-2025 Aragón registró el umbral de epidemia en el mes de enero. Lo que sucede este año está en consonancia con lo que ocurre en las Comunidades Autónomas del norte de España y en otros países de Europa.

Por este motivo, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha recomendado este año efectuar la vacunación lo antes posible por el adelanto de la situación de epidemia y por la presencia de la nueva cepa subclase K del virus de la gripe A (H3N2), que podría provocar un cuadro peor que en años anteriores.