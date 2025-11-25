Zaragoza consolida su compromiso contra la violencia de género: "Estamos de lado de las víctimas y la libertad"

Zaragoza ha celebrado un acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un amplio y sentido recuerdo a las 38 mujeres y 5 niños asesinados en lo que va de año en España. La jornada ha comenzado con la colocación de la pancarta en el balcón de la casa consistorial con la participación de todos los grupos municipales, entre ellos, Vox por primera vez.

El acto ha tenido una especial mención a Eugenia Mercedes, mujer asesinada por su pareja este pasado 4 de noviembre en Zaragoza. "Es el ejemplo más cercano de que la violencia machista tiene muchas aristas y en ese sentido tenemos que ir trabajando todos juntos porque esta lacra no cesa", ha recalcado Marian Orós, concejala de Políticas Sociales, durante su discurso al inicio del acto. Así, ha recordado que Eugenia ya descansa en su "Nicaragua natal".

Durante su discurso, ha puesto el foco en la prevención, que "aunque sea menos visible", lo ha situado en el centro para que "todos juntos se acabe esta lacra": "Solo con medidas eficaces podremos acabar con esta lacra", ha concluido Orós.

Así se ha dado paso a la colocación de una planta morada en un centro de flores por cada mujer asesinada. En él han participado la corporación municipal con representantes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado acompañados por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer y personal del Consejo Sectorial de Igualdad. Este símbolo se mostrará a las puertas del Ayuntamiento durante todo el día como homenaje a las víctimas y las flores serán trasplantadas después en el Parque de las Mujeres.

Al mismo tiempo se ha proyectado el nombre y edad de cada mujer asesinada este año mientras sonaba la melodía del violonchelo interpretada por profesionales de la Escuela Municipal de Música y Danza. Un conmemorativo recuerdo que ha finalizado con la interpretación del poema 'A la mujer' de Rosalía de Castro a voz de dos alumnas de la Escuela Municipal de Teatro.

Para concluir el acto, ha tomado la palabra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien se ha referido al 25 de noviembre como un "día de dolor y de recuerdo": "Las mujeres no son cifras, son historias, vidas arrancadas de una manera brutal", ha reflexionado.

La corporación municipal posa con la pancarta por el 25N Ayto Zaragoza

De igual manera, ha tenido unas palabras para la familia de Eugenia Mercedes: "Ojalá pudiéramos acompañar también la ausencia, pero esa herida ninguna administración puede cerrarla”, ha manifestado.

Así, ha recalcado que Zaragoza "reafirma" su compromiso con la violencia de género: "No vamos a resignarnos. La protección no empieza ni termina en la denuncia. Es muy importante que la protección empiece en la prevención, continúa en el acompañamiento y solo finaliza una vez que esa mujer tenga autonomía plena".

Chueca ha querido compartir números de las mujeres atendidas en la Casa de la Mujer en el que un 47% de las atenciones son de mujeres migrantes, lo que representa una "falta de redes de apoyo". Ante esto, ha destacado que el "Ayuntamiento es donde tiene que estar" como un "refugio y un punto de partida".

Todo ello se afianza con el compromiso tomado este lunes por parte del Consistorio para la adhesión de Zaragoza al Sistema Viogén lo que supone un "hito para nuestra ciudad, porque reforzará la protección policial de las mujeres". A ello se suma el incremento de un 8% del presupuesto de Igualdad hasta alcanzar 1,4 millones de euros, la Casa de Acogida y los alojamientos para las víctimas, las ayudas a la vivienda para fomentar su autonomía o los convenios con las entidades sociales.

Con todo ello, la alcaldesa ha reafirmado su compromiso con la violencia de género: "Zaragoza está donde tiene que estar. De lado de las víctimas, de la libertad y de la vida".

"Ningún tipo de silencio"

Una libertad que ha defendido también minutos antes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en el acto central del 25 de noviembre realizado por el Gobierno de Aragón: "Hablamos hoy poniendo la voz y las palabras justas ante cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres y que no admite ningún tipo de silencio".

La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido el acto, con la lectura de un Manifiesto por el 25 por parte de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, la actuación de la Compañía de Danza LaMov y los testimonios de la directora teatral Marian Pueo, el actor Nacho Rubio, la bailadora Elia Lozano, los escritores Manuel Vilas y Ángel Guinda y el presentador Luis Larrodera.

Acto del 25N por el Gobierno de Aragón Fabián Simón

"Todas tenemos el derecho de tener la libertad para vivir a nuestra propia manera", ha señalado Mar Vaquero: "La seguridad y la dignidad no son eslóganes; son los principios irrenunciables que toda sociedad debe garantizar a todos y a todas sin excepción".

"Aragón cree en un feminismo que defiende a la mujer desde la igualdad y la meritocracia, no desde el oportunismo político y las trincheras ideológicas", ha apuntado Vaquero, quien ha criticado las rebajas de penas por la llamada Ley del 'Sólo sí es sí' o los fallos de protección en medidas impulsadas por el Gobierno central, "que revictimizan a las mujeres, y no lo podemos consentir".

"El Gobierno de España no ha tenido la altura moral de reconocer su error, pedir perdón y poner solución a una realidad que están pagando todas esas mujeres que viven en silencio el fiasco de sus gobernantes", ha expresado.