Las piscinas de La Almozara serán una realidad en 2027: Forus construirá el complejo deportivo por 16.150.252 millones

Las demandadas piscinas en el barrio de la Almozara serán una realidad para enero de 2027. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha señalado que la construcción y el derecho de superficie del Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería recaerá finalmente en manos de Instalaciones Deportivas Forus SLU.

El equipamiento se levantará en una parcela de 16.962 metros cuadrados, y contará con unas modernas piscinas de verano y un completo edificio deportivo de referencia, además de una nueva zona verde para el barrio de tendrá unos 10.000 metros cuadrados.

"Este nuevo equipamiento reforzará la red de instalaciones deportivas de la ciudad y dará respuesta a una demanda histórica del distrito", ha valorado la primera edil, quien ha recordado que "se mantendrán los precios públicos de otras instalaciones municipales".

Dos fases

Además, ha explicado que la construcción se desarrollará por fases. La primera de ellas se centrará en la ejecución de las piscinas de verano y "tiene prevista su finalización a finales de enero 2027", ha señalado la primera edil. Posteriormente se acometerá una segunda fase que completará el conjunto del CDM Aljafería, en forma de cubo de color blanco y azul.

En el exterior, y delimitados dentro del recinto del centro deportivo, se desarrollarán, en el lado oeste de la parcela cinco pistas de pádel cubiertas y una zona de piscinas exteriores con pradera. La zona de agua exterior la conformarán una piscina de natación de 25 metros y varias piscinas lúdicas unidas con toboganes acuáticos que aprovechan el desnivel de la parcela, un splashpark, y otros elementos.

Una de las grandes novedades que trae esta concesión es que "la adjudicataria ha ofertado en un 293,46% más el canon global por el derecho de superficie", ha detallado Chueca. Recapitulando, el precio base de licitación estaba en 1.270.769,05 euros, IVA no incluido, pero con estos cambios finalmente ingresarán a las arcas municipales 5 millones de euros.

Además, la empresa ganadora del concurso también, tal y como lo ha señalado la regidora, se ha comprometido a crear en la parcela exterior una nueva zona verde pública donde invertirá 1,5 millones euros. “Se trata de un corredor verde de 10.000 metros cuadrados que irá paralelo a la avenida de Soria y conectado con la rotonda de la avenida de Puerta Sancho”, ha explicado.

La empresa gestionará y mantendrá el centro durante 60 años, es decir quince años menos de lo previsto como máximo, tras lo cual las instalaciones revertirán en la ciudad, y se ha comprometido a reducir el plazo de ejecución de la primera fase en 10 semanas, por lo que las piscinas de verano municipales de La Almozara estarían ya listas a final de enero de 2027.

El cubo

El volumen principal será un cubo de proporción similar a otros hitos del entorno urbano como Etopia, en gama de color azul, en referencia al Ebro, y que se reviste con una piel blanca, en un guiño blanquiazul hacia la ciudad. Se remata el inmueble con las pistas de pádel que configuran el límite del centro deportivo.

El edificio del cubo cobijará las zonas deportivas y las piscinas interiores con diversas volumetrías, que completarán las piscinas exteriores, la pradera y la zona pádel. El inmueble se desarrollará en cuatro plantas destinadas a los usos deportivos, una azotea para elementos de sistemas energéticos y una planta sótano destinada a la parte técnica.

En la planta calle se contará con una recepción, la zona estancial de gran superficie, la ludoteca, el área de fisioterapia y la zona administrativa, que estarán de forma previa al acceso de los tornos.

Después de este acceso estarán los vestuarios de los usuarios de las piscinas cubiertas y de la zona de agua. En esta planta se incorpora además una sala de actividad de pilates con máquinas. Se completará con un acceso único e independiente para las piscinas de verano que también dará servicio a las pistas de pádel, ambas partes listas ya con la primera fase. En este acceso existe comunicación con vestuarios de verano y pádel independientes del resto del edificio. El objetivo es dar solución a la ejecución por fases del proyecto. Además habrá una cafetería, situada al oeste del conjunto, que permitirá su uso tanto desde el interior como del exterior del centro deportivo.

Por otro lado, en la primera planta se situarán los vestuarios de usuarios de actividad de seco, con sala de fitness (cardio, fuerza, peso libre, entrenamiento funcional y estiramientos) y sala infantil. La terraza que cubre la parte de la edificación de planta baja generará un espacio de outdoor x-training en comunicación directa con el área fitness.

Después, de las plantas segunda a cuarta se desarrollará el resto de salas de actividades dirigidas. Estas son las destinadas a actividades suaves (yoga, cuerpo mente), alta intensidad (HIT, body bump…), sala ciclo y sala HBX. Todas ellas vierten a espacios de espera, donde se habilitarán fuentes y asientos. En la planta segunda se desarrollará también una cubierta para un área exterior de pista multideporte y un espacio para calistenia.

Por último, en la azotea quedarán las instalaciones de climatización y se contará con paneles fotovoltaicos. Mientras que en la planta sótano quedarán las zonas de depuración de piscinas interiores y exteriores y otras salas de mantenimiento o almacenes.

Todas las plantas de uso deportivo (desde planta calle hasta la cuarta altura) incorporarán además un jardín vertical que unifica toda la altura, y que se convertirá en un elemento de control climático natural. Se crea así un espacio vertical de convección natural, refrescante, que permitirá junto a los demás elementos disfrutar de este espacio interior con vistas al palacio de La Aljafería a través de un gran ventanal con un retranqueo que controla la radiación solar.

"Este proyecto se enmarca en la estrategia municipal de refuerzo de las dotaciones deportivas de proximidad y responde a la voluntad de dotar al barrio de La Almozara de unas instalaciones modernas, accesibles y de calidad", ha reafirmado Natalia Chueca, quien ha apuntado que su equipo de Gobierno "apuesta así por un modelo mixto de colaboración público-privada que permite ampliar la red de equipamientos en un contexto económico exigente y atender con agilidad las necesidades de un barrio dinámico y en constante evolución como La Almozara".