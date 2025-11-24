Zaragoza destina nueve agentes de Policía Local para la nueva unidad específica del Sistema Viogén

Este lunes el delegado de Aragón y la alcaldesa de Zaragoza han firmado el protocolo de adhesión. La adhesión final se concretará con la firma entre la alcaldesa de Zaragoza y la Secretaría de Estado de Seguridad.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han firmado este lunes el protocolo policial para la adhesión de la capital aragonesa al Sistema Viogén.

La firma se ha realizado tras la realización de una Junta de Seguridad Local en el que se ha concretado oficialmente que la Policía Local de Zaragoza se hará cargo del 30% de casos de mujeres en riesgo bajo dentro del sistema Viogén y aquellas que suban a riesgo medio y esten bajo el amparo del cuerpo de seguridad municipal.

La celebración de la firma del protocolo es el paso previo a que la Secretaría de Estado de Seguridad firme junto a la alcaldesa de Zaragoza la adhesión final.

Según ha señalado el delegado, por parte tanto de la Secretaría de Igualdad y de Seguridad se tiene la conformidad a este nuevo protocolo por lo que "podría firmarse antes de acabar el año". Esto supondría que para inicios de 2026 Zaragoza esté dentro del sistema y comenzar la selección de agentes y la formación de los mismos.

Para ello se va a constituir una unidad específica dentro de la Policía Local. Esta misma estará conformada por nueve agentes que harán un seguimiento periódico de las víctimas. En números, la nueva unidad contará con una cifra casi igual a la que en estos momentos maneja la UFAM de la Policía Nacional que destina 10 agentes para la protección de 2.566 mujeres en el Sistema Viogén.

Según los datos detallados por el delegado, en Zaragoza hay 1080 mujeres que están en riesgo bajo en Zaragoza. Así, 354 mujeres serían "beneficiadas" a corto plazo para recibir un seguimiento directo por la Policía Local.

Ante este acuerdo, Beltrán lo ha recibido con "gran satisfacción", lo que supone "mejorar" el sistema Viogén en Aragón. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha definido este momento como un "día importante" para la ciudad: "Damos un paso firme de compromiso para que podamos colaborar y cooperar para una mayor seguridad aquellas mujeres que sufran violencia de género".

En cuanto a la unidad específica, la primera edil ha explicado que para su creación va a ser necesario una modificación de relación de los puestos de trabajo como un procedimiento formal, además de dar cuenta a los sindicatos de este cambio. La selección de los mismos agentes correrá a cargo del Superintendente de la Policía Local y su equipo.

Así, se conllevará una formación por parte de agentes de la UFAM, estas estarán enfocadas en una inicial y otra continua. Esta inicial se concentraría en saber cómo navegar por la base de datos y grabar los datos. Además de conocer el protocolo policial para saber las responsabilidades de cada cuerpo de seguridad. Esta se podría alargar hasta tres meses, que daría comienzo en enero.

Por su parte, la formación continua está enfocada en la formación del sistema y en la navegación por los registros.

