Multan con 3.000 euros a un conocido bar de fiesta en el centro de Zaragoza: excedió el aforo en un 160%

Zaragoza es una ciudad con mucha vida. Sobre todo, gracias a sus bares, que son el epicentro de la actividad en la capital de Aragón. Tanto por el día, como por la noche.

En el ocio nocturno, muchos son los establecimientos y las discotecas que llaman la atención. Ya sea por tradición, por sus ofertas, las 'happy hours' ('hora feliz' en español) o, incluso, por su decoración llamativa.

El caso es que, debido a su fama, suelen estar llenos. Algunos hasta los topes y otros incluso lo sobrepasan, incumpliendo la normativa vigente. Ejemplo de ello es el Sarao, bar de noche ubicado en pleno centro de Zaragoza. Concretamente en la calle Santa Isabel.

Este conocido local ha sido sancionado por la gerencia de Urbanismo, celebrada este pasado lunes en el Ayuntamiento. Según se señala en el orden del día, el bar excedió el aforo permitido en dos ocasiones, sobrepasándolo en un 160% y un 97% respectivamente. Motivo por el cual podría recibir una multa de 3.000 euros.

No ha sido el único establecimiento en ser sancionado este mes por este motivo. En la calle Torres Quevedo, el local Sabor Latino se enfrenta a una multa de 900 euros por exceder el aforo permitido en un 50%.

Horario

Otros, en cambio, se han excedido en el horario. En la calle Inglaterra, el local Le Diolof podría recibir una multa de más de 600 euros por sobrepasar en más de una hora el horario de cierre.

A lo mismo se enfrenta la cafetería Luis Braille, ubicada en la calle zaragozana con el mismo nombre. Los propietarios deberán hacer frente a una sanción de 601 euros por estar abiertos una hora y 55 minutos más de lo permitido.

Los hay también que han salido en el orden del día por sobrepasar el nivel de ruidos. Ejemplo de ello es el restaurante Telepizza, ubicado en la calle Miguel Servet, 33, que será sancionado con 2.000 euros por superar los niveles máximos de ruido permitidos.

Así figura en el orden del día de la gerencia de Urbanismo, que se celebra este lunes 17 de noviembre, donde se detalla que el establecimiento, cuyo titular es T.C. Gestores Contables y Fiscales S.L., habría sobrepasado en 7,6 decibelios el límite acústico fijado por la normativa municipal.

En la calle Lasierra Purroy, 43, la gerencia ha impuesto una multa de 1.000 euros al local Doner kebab Estambul. El motivo, según señala, es que el local no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para llevar a cabo la actividad.