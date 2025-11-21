Los vecinos de San José (Zaragoza) protestan contra la torre de 15 alturas en Alumalsa: "Queremos viviendas de alquiler asequible"

Los vecinos del barrio de San José en Zaragoza se concentrarán el próximo 13 de diciembre a las 12.00 en los terrenos de Alumalsa. Lo harán para protestar ante la torre de 15 alturas que se levantará en la zona para construir 104 viviendas libres.

Hace unos días se adjudicaron los suelos de la antigua Alumalsa por un total de 9,3 millones. Noticia que no ha sido bien recibida entre los vecinos del barrio, desde donde reclaman que "se anula la posibilidad de disponer de vivienda a precios asequibles e intentar paliar un problema tan acuciante para la clase trabajadora".

Reclaman, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento "se había comprometido a que los suelos se destinarían a vivienda de promoción pública en régimen de alquiler". Asimismo, señalan que, de no revertirse esta medida, "supondrá la construcción de una torre de 15 alturas en una zona que arrastra carencias como la ausencia de guarderías -que se aplaza una y otra vez-, la falta de arbolado o un acondicionamiento que garantice espacios seguros para los peatones".

La fábrica de Alumalsa. Google Maps

De esta forma, aseguran que "se ignoran las reivindicaciones vecinales y los compromisos adquiridos de construir vivienda pública, despatrimonializando los recursos públicos del barrio y desechando una vez más la oportunidad que teníamos para aliviar, en la medida de lo posible, un problema tan acuciante como es la vivienda y la dotación de servicios públicos tan necesarios como una guardería". Todo ello, insisten, "para obtener unas rentas económicas que van a ir destinadas a los proyectos faraónicos de este ayuntamiento, ni siquiera para mejorar nuestras calles o para adecuar la ribera del canal".

En este sentido, recuerdan que en el año 2021 "la acción ciudadana consiguió frenar un intento de venta de estos suelos" y que, en el año 2022, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, en el informe de venta de solares que acompañaba al Presupuesto municipal para el ejercicio económico del 2023, "aseguraba que se destinarían a vivienda pública de alquiler".

Asimismo en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para los ejercicios económicos del año 2021, 2022 y 2023 se consignaron partidas para la ejecución de obras en la ribera sur del Canal que, reclaman, "a fecha de hoy no se han llevado a cabo".

"Con la decisión de venta del suelo de propiedad municipal en los suelos del Área U36/8, el Ayuntamiento de Zaragoza incumple una vez más compromisos con los y las habitantes del sector Sureste de la ciudad, los barrios de San José, Torrero y La Paz", denuncian. El sábado 29 de noviembre, por la mañana, crearán mesas informativas por el barrio para denunciar esta acción "especulativa".