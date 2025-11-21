El albergue de Zaragoza no se llena y acoge a 140 personas sin hogar durante las noches de frío: "Nadie se ha quedado fuera"

El Albergue Municipal no ha completado sus plazas, a pesar del frío registrado estas últimas noches. Durante estos tres primeros días del protocolo ante las bajas temperaturas ha acogido a una horquilla de entre 135 y 143 personas en situación de calle, sin completar las 150 disponibles.

La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha destacado que "nadie que ha querido acceder se ha quedado fuera" a pesar de la alta demanda generalizada por las personas en esta situación. De igual forma ha explicado que "no todas las personas quieren entrar a estos espacios": "Hay que ser conscientes de que hay personas sin hogar que libremente no quieren acceder a los recursos. Todos los que se han acercado han podido pernoctar".

En el caso de los dos pabellones de emergencia de frío para hombres con un total de 40 plazas, 25 usuarios se acercaron el martes y hasta 36 en la noche del jueves. El perfil mayoritario de los mismos son jóvenes migrantes subsaharianos del entorno del Parque Bruil a los que también se añaden hombres de origen italiano, españoles o argelinos, según ha matizado Orós.

Las mujeres también cuentan con un recurso habitacional en el albergue, el conocido como 'cuarto azul', que dispone de diez camas. En este caso, tampoco se han completado en estos tres días, en concreto, esta última noche accedieron a él ocho mujeres.

A estos recursos, se le añade el recientemente acondicionado espacio fuera del albergue con 25 camas disponibles para ser utilizadas en el momento que sea necesario. Se trata de un alojamiento de emergencia en una vivienda municipal para acoger a personas sin hogar en horario de tarde-noche.

Estos recursos podrán verse ampliados los días de frío extremo cuando las temperaturas mínimas bajen de cero grados o la sensación térmica sea muy baja por la niebla o el viento. En estos casos, el Albergue Municipal flexibiliza sus horarios y protocolos de acceso para permitir la acogida de cualquier persona las 24 horas del día, habilitando plazas de pernoctación en cualquier espacio.

Además de alojamiento, el Albergue Municipal ofrece a todas las personas sin recursos -estén o no alojadas en él- desayuno, comida y café caliente durante todo el día, así como el servicio de ducha y ropa de abrigo.

Perfil de las personas sin hogar

Durante la rueda de prensa, la concejala de Políticas Sociales también ha detallado el perfil de las personas en situación de calle, el cual es variado y a la vez cambiante. En primer lugar se encuentran los perfiles crónicos, aquellos que tienen problemas de salud mental, alcoholismo o adicción. En estos casos, Orós ha explicado que el proceso para que ellos mismos decidan acceder a estos recursos es más largo.

Así, ha mostrado su preocupación ante un perfil que "no ha parado de crecer" que se trata del joven de origen subsahariano: "Son aquellos que tienen derecho a Protección Internacional pero por unos plazos administrativos y un enfoque erróneo están de cuatro a seis meses en situación de calle", ha explicado.

En esta misma línea, ha recalcado que se trata de unos jóvenes que "vienen a trabajar". A esto ha añadido que "si no tuvieran que esperar esos meses probablemente no tendríamos muchas menos personas en situación de calle".

En el caso de aquellos que están en situación irregular, Orós ha explicado que desde el Ayuntamiento se está trabajando para que puedan acceder al arraigo por formación y poder acceder a recursos habitacionales.

A todo ello, se suma un perfil nuevo como el de los "trabajadores vulnerables", aquellos que tienen un trabajo pero no pueden acceder a una vivienda. De este corte, ocho personas se encuentran en el albergue municipal.

Reforma del albergue

La reforma integral del Albergue Municipal (con una inversión de 5 millones de euros) encara su recta final y estará concluida en el mes de diciembre. Esto supondrá, entre otras mejoras, la incorporación de 55 plazas más para personas sin hogar (40 de hombres y 15 de mujeres) durante todo el año, además de la sustitución de los antiguos pabellones de frío por equipamientos de mayor calidad y confortabilidad.

Además, el Área de Políticas Sociales cuenta con una extensa red de 65 viviendas tuteladas para personas sin hogar, con 189 plazas, que se está trabajando en ampliar. A ellas, se acaban de sumar 20 plazas en cuatro pisos municipales para jóvenes migrantes sin hogar con quienes la Fundación Dolores Sopeña ha empezado ya a desarrollar programas de inclusión sociolaboral y arraigo por formación.

A lo que además, en los próximos días, se pondrá en marcha el proyecto piloto con otra entidad social (actualmente en tramitación a través de un contrato menor) para la acogida e inserción de otros 12 jóvenes. Esto se suma también la implantación de un Centro de Día en el albergue para que aquellos que quieran puedan acceder a talleres formativos o de inclusión laboral.

Además, Orós ha declarado que se está trabajando para seguir reforzando su colaboración con las entidades sociales dedicadas a la atención de personas sin hogar, con el objetivo de ampliar todavía más esta red de recursos habitacionales, no solo en el periodo invernal sino durante todo el año.