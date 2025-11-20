Juanjo Bona y Natalia Chueca encenderán la Navidad en Zaragoza: "No hay nada que me guste más que estas fechas"

Tan solo quedan nueve días para que el espíritu de la Navidad llegue a la ciudad de Zaragoza con el gran encendido de luces que tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre.

Uno de los secretos mejor guardados de este esperado evento era quién acompañaría a la alcaldesa durante el acto inaugural, un momento que cada año simboliza el inicio de unas semanas de ilusión, encuentro y emociones compartidas.

Así pues, hace apenas unos minutos, Natalia Chueca comunicaba a través de sus redes sociales que el botón de la Navidad lo pulsarán, desde la plaza de España y mirando al paseo de la Independencia, la propia regidora junto a la alcaldesa infantil y el cantante Juanjo Bona. Este trío representará, de alguna manera, la unión entre generaciones, la mirada inocente y la experiencia de quienes saben contar las historias de la ciudad con cercanía y emoción.

En el vídeo difundido en redes sociales, Natalia Chueca felicita a Juanjo Bona por su reciente paso por el concurso 'MasterChef Celebrity' y, en tono cercano, le pregunta: "¿Qué haces el sábado 29 de noviembre?" El cantante, natural de Magallón, responde con espontaneidad que tiene la agenda libre, momento que aprovecha la alcaldesa para invitarle a participar en el encendido navideño. "Me encantaría, no hay nada que me guste más que la Navidad y Zaragoza", afirma Bona, entusiasmado ante la propuesta de compartir uno de los momentos más esperados del año en la capital aragonesa.

Nueva ubicación

Este año, el encendido navideño se celebrará desde plaza de España debido a las nuevas luces que decoran el Paseo de la Independencia, que este año se han renovado para que el corazón de la ciudad luzca como el Paseo de Gracia de Barcelona.

Durante el encendido navideño será necesario cortar el tráfico rodado y el tranvía. Además, las líneas de bus que pasan por la zona modificarán su recorrido, a excepción de las que ya cuentan con un trayecto paralelo por las obras de San Miguel.