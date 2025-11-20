Aterriza en Zaragoza el espectáculo de luces que triunfa en Madrid: más de 50 figuras y entradas desde 15 euros

Un espectáculo de luz inspirado en las auroras boreales y la magia de la Navidad llega a Zaragoza. Se trata de la experiencia navideña 'Boreal', de Naturaleza Encendida, que llenará el parque Grande José Antonio Labordeta de más de 50 figuras iluminadas de animales polares.

Naturaleza Encendida se realiza en varias ciudades españolas, como Madrid, Sevilla, Córdoba y Barcelona, y ha cambiado de ubicación entre ediciones (por ejemplo, del Real Jardín Botánico al Parque Enrique Tierno Galván en Madrid). En cada espacio, el recorrido propone descubrir diferentes aspectos de la biodiversidad, como insectos, aves, plantas o hongos, a través de figuras luminosas y efectos que evocan un cuento de hadas.

Eso sí, el 'show' en Zaragoza no tendrá nada que ver con ninguno de los anteriores. Según han explicado desde la empresa a este diario, el parque José Antonio Labordeta se convertirá en el hogar de Papá Noel a través de la luz y la naturaleza.

Otras ediciones de Naturaleza Encendida en España. Naturaleza Encendida

Y es que, los grandes protagonistas serán las auroras boreales y la magia de la Navidad. Las instalaciones artísticas cuentan con tecnología avanzada y un recorrido inmersivo que une naturaleza, hielo y fantasía que transportará a los ciudadanos al propio Polo Norte.

Esta experiencia estará disponible durante todo el mes navideño, desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero. Las entradas ya han salido a la venta con un precio de 15 euros por niño (16,5 con gastos de gestión) y 17 euros por adulto (18,5 euros).

El visitante se convierte en protagonista de un viaje sensorial que durará, aproximadamente, 45 minutos y está diseñado para resaltar la belleza natural y concienciar sobre su preservación. Las primeras visitas comenzarán a las 18.00 y la última será a las 20.15, con una espera de 15 minutos entre grupos.

Se trata de una propuesta artística pensada para todos, ideal para disfrutar en familia, pareja o con amigos: combina arte contemporáneo, tecnología de iluminación y animaciones multimedia.