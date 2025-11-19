Puente y Chueca se enfrentan por el tren a 350 km/hora: "España no merece un ministro tan maleducado e irrespetuoso"

El anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de poner en marcha un tren de alta velocidad a 350 kilómetros/hora generó diversas reacciones en Aragón por el miedo a que Zaragoza no se vea beneficiada de este proyecto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, pedía una reunión a Puente para exigir que los AVE a 350 km/h tengan parada en la capital aragonesa. "Exijo respeto a los zaragozanos y garantías de que esta mejora no se traduzca en recortes ni en decisiones que nos dejen 'en el andén'", exclamó la regidora este martes.

Las palabras de la primera edil han encontrado respuesta este miércoles por parte de Óscar Puente a través de su cuenta de X (antes de Twitter). En un primer mensaje el ministro de Transportes se ha referido a Zaragoza como "una de las principales beneficiarias" del tren de alta velocidad a 350 kilómetros/hora, aunque sin responder explícitamente sobre si el tren parará en la capital aragonesa.

Pero la polémica llegaba después, cuando el ministro, asiduo a las redes sociales y, en concreto, a Twitter, subía un “refranero castellano” haciendo alusión a la alcaldesa: “A un burro le hacían arzobispo y todavía lloraba”, ha escrito, con una explicación posterior: “Hay quienes, a pesar de recibir beneficios, se muestran inconformes con su suerte”, ha añadido.

Ante ello, la alcaldesa no se ha quedado callada y ha respondido con dos tuits. En el primero, Chueca metía el dedo en la llaga por la calidad del servicio ferroviario. “Ministro, ¿queremos trenes rápidos en Zaragoza? Sí. ¿Queremos trenes fiables que no se queden tirados? Sí. Pero lo más importante, ¿los zaragozanos queremos que todos los trenes Madrid-Barcelona paren en nuestra ciudad? Sí. Esa es la pregunta a la que usted no ha contestado”, dice la edil, mencionando también el cercanías con Huesca.

Pero Chueca ha ido más allá, y ha respondido directamente al refrán citado por el ministro, a quien le ha llamado “maleducado e irrespetuoso”. “No entiende nada. No es inconformismo, es la defensa de mi ciudad y de mis vecinos. Zaragoza merece que todos los trenes de alta velocidad paren aquí, algo que aún no ha sido capaz de confirmarme explícitamente”, ha concluido.