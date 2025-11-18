Zaragoza reconoce el talento de los latinoamericanos con unos premios especiales: "Ayudan a hacer una ciudad mejor"

El talento en Zaragoza sigue creciendo de la mano también de las personas hispanoamericanas. Por ello, regresa la segunda edición de los Premios Latir Hispano con 26 finalistas. De todos ellos, cinco serán los premiados el próximo 24 de noviembre a las 19.30 en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

La iniciativa nació con el objetivo de rendir homenaje a personas hispanoamericanas en cualquier disciplina o actividad y que hayan contribuido a construir y ayudar a una ciudad mejor.

Así lo ha recordado este martes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca: "Es dirigido a personas que han contribuido al desarrollo y enriquecimiento cultural y social de la ciudadanía".

Además, estos galardones han experimentado un incremento de participación con 142 candidaturas, lo que se debe en parte a las novedades de esta edición.

Por un lado, como ha explicado la regidora, este año toda la ciudad ha podido elegir quién merecía obtener este galardón.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Ayuntamiento de Zaragoza. E.E

"Se ha ampliado la participación de las asociaciones hispanoamericanas que tienen sede en la ciudad y pueden ayudar a escoger el talento que vive en nuestra ciudad”, ha explicado Chueca.

Y, por otro lado, en esta edición se ha abierto "la categoría popular" para que también sean los propios zaragozanos quienes puedan elegir al talento hispanoamericano.

De este modo, gracias a la mayor participación, según ha indicado la alcaldesa, "este año se ha podido reconocer a personas con una larga trayectoria y profesionales que gracias a abrir el voto popular se han dado a conocer".

Galardones

Los galardones que se van a entregar son cinco. El de mayor reconocimiento, el premio Latir Hispano del Año; tres galardones para las categorías de empresa, compromiso social y deporte, y un premio popular, a través de las votaciones en las emisoras latinas de Zaragoza.

Entre los finalistas, tal y como ha indicado la alcaldesa, se encuentran todo tipo de profesiones: "Médicos, músicos, emprendedores, militares, entrenadores, hosteleros o periodistas", ha enumerado.

Para esta segunda edición, el viernes pasado, el jurado se reunió para determinar a los ganadores. El jurado estuvo presidido por el consejero de Participación ciudadana, Alfonso Mendoza. También por representantes de Zaragoza Cultural, la ganadora del premio de honor del año pasado Lisett Rosales, La Federación de Empresarios del Comercio y los Servicios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Arzobispado de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza, Radio La Mega España y Cepyme.

Comunidad hispanoamericana

Este año, los 26 finalistas representan a 12 países de centroamérica y sudamérica, como muestra de la variedad de nacionalidades que habitan en la ciudad.

Una sociedad, que como ha elogiado Chueca, es "viva, creativa, trabajadora y transparente", y que no solo busca "exigencia académica, sino la experiencia y emprendimiento para transformar la ciudad".

Así, la comunidad hispana representa más de 50.500 personas que viven en Zaragoza procedentes de 23 países distintos, cerca del 7% de la población y casi la mitad de ellos procedentes de Colombia y Nicaragua.

Por último, la alcaldesa ha vuelto a poner en valor a todas estas personas: "Queremos reconocer ese talento y aportaciones que esta comunidad hermana ha conseguido hacer de Zaragoza su ciudad y su casa”, ha concluido.