La alcaldesa de Zaragoza pide una reunión a Óscar Puente para exigir que los AVE a 350 km/h paren en la ciudad

Los trenes de alta velocidad continúan siendo los protagonistas estos días. El anuncio pronunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes ha levantado dudas de qué pasará en Aragón, sobre todo, entre la línea Madrid, Zaragoza y Barcelona.

De este modo, la reacción de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no tardó en llegar. "No vamos a permitir que esta conexión entre dos horas deje sin conexión a Zaragoza", exclamó la regidora este lunes en relación con la noticia.

En la misma línea, Chueca subió un tuit en el que mostró su desacuerdo con la nueva propuesta. "Zaragoza, cuarta ciudad de España y epicentro del 70% del PIB en 300 km, no puede quedarse fuera del AVE Madrid–Barcelona, en el plan de aumento de velocidad a 350 km/h. Exijo respeto a los zaragozanos y garantías de que esta mejora no se traduzca en recortes ni en decisiones que nos dejen “en el andén”. Dejar pasar el AVE sin detenerse en Zaragoza sería nefasto para una ciudad en plena expansión".

Ante esta situación, la primera edil ha asegurado este martes que ya se ha puesto en contacto con el ministro Óscar Puente: "Le he dirigido una carta para informarle de mi preocupación y que me cuente en detalle qué planes tiene para la línea Madrid-Barcelona, que en realidad es la línea Madrid, Zaragoza, Barcelona" ha explicado.

Ante ello, Natalia Chueca ha asegurado que "el nuevo plan de Óscar Puente no puede ser dejar a los zaragozanos en el andén". "La nueva noticia de Madrid a Barcelona en 2 horas no puede ser a costa de los zaragozanos", ha afirmado continuando con su mensaje.

A lo que ha añadido que el incremento del billete de trenes no ha parado de subir: "En los últimos meses hemos visto cómo el precio del transporte ha subido hasta un 40%", ha afirmado.

"Quienes quieren viajar a Madrid o Barcelona tienen que pagar un 40% más en el precio del AVE, nos sentimos penalizados", ha indicado.

Además, también ha querido saber en qué situación se encuentra el cercanías entre Zaragoza y Huesca: "Hay que saber en qué estudios se basa para decir que Zaragoza no necesita un cercanías con Huesca", ha afirmado.

Así pues, la alcaldesa ha asegurado que no va a aceptar esta propuesta del nuevo AVE y que hay que dialogar: "Me parece muy bien que necesiten los votos de los independentistas para seguir gobernando y estar sentados en el sillón, pero no lo vamos a consentir", ha sentenciado.

