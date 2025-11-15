Zaragoza avanza el soterramiento eléctrico y las defensas frente a inundaciones en el barranco de la Muerte

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado esta semana un nuevo paso para modernizar las infraestructuras hidráulicas y eléctricas del entorno del Barranco de la Muerte, en el barrio de Parque Venecia (Torrero). El Gobierno municipal ha aprobado dos expedientes que permitirán continuar con las actuaciones previstas en esta zona.

Por un lado, se ha autorizado la licitación de la obra civil necesaria para canalizar y soterrar las líneas de media y alta tensión que discurren junto al barranco, en el tramo próximo a los centros educativos. Según ha detallado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, esta fase supondrá una inversión de 538.720,77 euros (IVA incluido).

Los trabajos contarán con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. La previsión es que los trabajos puedan iniciarse antes de que termine el año.

Estas actuaciones forman parte del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Endesa para desviar bajo tierra la actual línea aérea de alta tensión que conecta el camino del Tiro de la Bola con Parque Venecia y atraviesa la zona verde del Barranco de la Muerte. La intervención permitirá eliminar las torres situadas junto al colegio María Zambrano, una demanda reiterada por vecinos y comunidad educativa.

Serrano ha explicado que, aprovechando las obras ya realizadas del Canal Perimetral, Urbanismo ejecutará ahora nuevas zanjas y la instalación de un centro de seccionamiento en el vial que separa los equipamientos escolares del canal. Una vez ejecutada esta infraestructura, será Endesa quien realice los empalmes y trabajos técnicos para completar el soterramiento, un proyecto que ya cuenta con todas las autorizaciones administrativas. Tras conectar las líneas subterráneas, las actuales torres y cables aéreos se desmantelarán.

El protocolo firmado entre Urbanismo y Endesa contempla un total de seis meses de trabajos, divididos en varias fases, con un coste global de 1.366.784 euros sin IVA. El Ayuntamiento aportará 482.081,65 euros para la obra civil del soterramiento y 483.453,74 euros para los trabajos de adecuación y extensión de la red. Endesa asumirá los 401.284,61 euros restantes.

En la parte técnica, la actuación incluye, para la línea de 45 kV, la eliminación del tramo aéreo-subterráneo actual, el empalme del nuevo cableado y el desmontaje completo de la línea existente. En paralelo, para la línea de 10 kV, se retirarán los apoyos y la instalación entre los centros de transformación. También se ejecutarán 1,7 kilómetros de nueva línea subterránea de alta tensión y 550 metros de media tensión, además de un triple circuito que permitirá retirar la torre situada junto al colegio y un nuevo centro de seccionamiento con transformador de servicios auxiliares.

Actualmente sigue en pie un poste eléctrico dentro de la parcela del CEIP María Zambrano. Una vez ejecutadas las obras del Canal Perimetral y este nuevo proyecto de soterramiento, las líneas aéreas que discurren desde Parque Venecia hasta el camino de Cuarte desaparecerán definitivamente. El ámbito de actuación se sitúa en la franja norte del centro escolar, desde el apoyo existente en la avenida de la Policía Local hasta el poste próximo a la conexión entre el camino de Cuarte y la prolongación de la calle Fray Julián Garcés.

Gobierno de Aragón

Además, el Gobierno municipal ha aprobado la primera adenda al convenio firmado con el Gobierno de Aragón para impulsar medidas destinadas a reducir el riesgo de inundaciones derivadas del Barranco de la Muerte. Gracias a esta ampliación, el Consistorio recibirá 846.224,10 euros para continuar desarrollando infraestructuras de protección.

Tras las graves tormentas de julio de 2023, el Ayuntamiento diseñó un plan en varias fases para proteger Parque Venecia y las áreas cercanas. La primera de esas actuaciones fue el Canal Perimetral, ya completado, que supuso una inversión municipal de 1.095.368,23 euros y la construcción de un cauce de 2 metros de profundidad, 24 de anchura y más de 300 metros de longitud.

A esta infraestructura se sumarán nuevos proyectos destinados a evitar desbordamientos en la Z-30 y zonas próximas: los depósitos de tormentas junto al Cementerio de Torrero y dos diques situados aguas abajo de la Z-40 (uno en el Barranco de la Muerte y otro en el de Arráez). Según Serrano, estas actuaciones avanzan en su tramitación y podrían licitarse a finales de este año, con el objetivo de iniciar obras en la primavera de 2026. Parte del coste del Canal Perimetral y de la preparación de esta segunda fase se financiará con la aportación del Ejecutivo autonómico.

En fases posteriores se abordará también la construcción de otros dos diques en el Barranco de Arráez (aguas arriba de la Z-40), tres más en el Barranco de la Muerte, la instalación de un sistema de sensorización y el encauzamiento soterrado de la Z-30 mediante una tubería de alta capacidad. Estos proyectos contarán con el apoyo de AWS y permitirán reforzar de forma significativa la protección del barrio de Parque Venecia, la circunvalación Z-30 y las áreas adyacentes.