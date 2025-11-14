Confirmado por el Ayuntamiento: el tranvía volverá a funcionar "a primera hora de la tarde"

El tranvía de Zaragoza volverá a circular entre las paradas de Romareda y Valdespartera "a primera hora de este viernes". Así lo ha asegurado la alcaldesa Natalia Chueca, esta mañana, confirmando que el refuerzo de autobuses se ampliará hasta 11 vehículos para las horas punta del mediodía.

La avería ha sido provocada por un camión de basura de la empresa FCC. Según fuentes de Tranvía de Zaragoza, el vehículo circulaba con la cesta levantada cuando ha impactado contra la catenaria, arrancando parte de la instalación eléctrica.

Desde la empresa aseguran que se trata de una avería "larga" y "muy complicada", pero confirman que estará solucionado a lo largo de este viernes.

Además de la flota que se reforzará para las horas punta del mediodía, la alcaldesa ha recordado que esta misma mañana se ha puesto en marcha una dotación de seis autobuses.

