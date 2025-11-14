Un camión rompe la catenaria del tranvía de Zaragoza y deja sin servicio varias paradas entre Romareda y Valdespartera

El servicio del tranvía de Zaragoza permanece interrumpido este viernes entre las paradas de Romareda y Valdespartera a causa de un incidente ajeno a la propia red.

Según fuentes del ayuntamiento, un camión ha dañado parte de la catenaria en ese tramo, lo que ha obligado a suspender la circulación mientras se evalúan los daños y se llevan a cabo las labores de reparación.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, se ha activado un servicio especial de autobuses que cubre el trayecto afectado. Por el momento, no se ha precisado el tiempo necesario para restablecer la normalidad, ya que la duración de la reparación dependerá del alcance de los daños causados.

Los técnicos trabajan sobre el terreno para solucionar el problema lo antes posible y restablecer el servicio en toda la línea.

