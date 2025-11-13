El PSOE de Zaragoza agrava su crisis interna al apartar a uno de los concejales con más peso en el Ayuntamiento

Los concejales del PSOE de Zaragoza, en un pleno del Ayuntamiento. Europa Press Zaragoza

El PSOE de Zaragoza ha agravado este jueves su crisis interna al apartar al concejal Horacio Royo como portavoz de la comisión de Urbanismo, una de las más importantes del Ayuntamiento, y de la presidencia de la junta de distrito de El Rabal.

La decisión llega menos de un mes después de que Royo perdiese el control de este bastión socialista en favor del asesor Eduardo Cariñena por 56 votos a 26.

En un principio, Ranera mantuvo a Royo como portavoz de Urbanismo. Horas después de la votación en El Rabal aseguraba que el grupo seguía trabajando "con normalidad", pero no ha tardado ni 30 días en hacer cambios.

Así, la portavocía de Urbanismo pasará a manos de Ros Cihuelo, uno de los mayores apoyos de Pilar Alegría en el Consistorio, mientras que la propia Lola Ranera se pondrá al frente de El Rabal.

Royo, por su parte, será portavoz del PSOE en la comisión de Presidencia, donde llevará temas capitales como la nueva Romareda.

El propio partido ha anunciado que estos cambios "se afrontan con el único objetivo de ganar las próximas elecciones de mayo de 2027 y que el Partido Socialista gobierne ante la deriva de las políticas del Gobierno de Natalia Chueca y sus socios de la ultraderecha".

