Pina de Ebro urge a Óscar Puente un informe para ampliar el polígono: "Llevamos ocho meses esperando"

El Ayuntamiento de Pina de Ebro, en Zaragoza, lleva tiempo trabajando en la ampliación de los terrenos industriales para que se puedan instalar más empresas y de esta forma generar empleo y riqueza en la zona.

Para ello, solicitó un informe el 25 de marzo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, perceptivo para tramitar la ampliación del polígono industrial, del que todavía no ha obtenido respuesta.

“No parece razonable que tras 8 meses no nos hayan dado respuesta, ni tan siquiera nos han dicho si falta alguna documentación, o han recibido la solicitud. La ampliación del Polígono Industrial es fundamental para Pina y para el resto de pueblos de alrededor”, ha subrayado su alcalde, Pablo Blanquet.

Para esta ampliación es necesario realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que actualmente está suspendido desde el año 2009 en la zona declarada como suelos urbanizables delimitados y no delimitados de uso industrial.

El procedimiento a seguir para desbloquear el suelo industrial exige un informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre las servidumbres y exigencias relacionadas con la carretera N-II.

“Si los trámites burocráticos son ya de por sí largos, esperas de ocho meses, y sin tener noticias al respecto, los hacen todavía más”, ha remarcado Blanquet.

Precisamente, este jueves, el delegado del Gobierno ha visitado una empresa de la localidad y, según el alcalde, sin informar al Ayuntamiento. "Parece una incongruencia que se interese por la industria del municipio y llevemos ocho meses esperando un informe para ampliar el polígono industrial", ha insistido el regidor.

En este sentido, se ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta para que se informe del estado de tramitación y de esta forma se pueda agilizar la ampliación. “Lo más importante es que se pueda ampliar el polígono industrial cuanto antes para poder generar riqueza y puestos de trabajo”, ha expuesto Blanquet.