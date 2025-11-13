Condenado por prevaricación el exlíder comarcal del PSOE que acusa a Alegría de ofrecerle 60.000 euros

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al expresidente de la Comarca Campo de Cariñena José Luis Ansón como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación, y le impone una pena de inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años.

Los hechos que han dado origen a la vista oral, celebrada el pasado 3 de noviembre, tuvieron lugar en 2021 por la denuncia presentada por José Luis Ansón contra un funcionario de la administración local, Ismael A. L., que ejercía sus funciones como secretario de la Comarca Campo de Cariñena, y contra otra funcionaria. Ambos fueron denunciados por un delito de fraude a la administración pública.

En el momento en que fue presentada la denuncia contra el secretario (1 de septiembre de 2021), Ismael A. L. se encontraba en comisión de servicios en la localidad de Barbastro. En el mes de agosto de 2021, comunicó a la Comarca Campo de Cariñena que su comisión finalizaba el 30 de septiembre de 2021 y que se reincorporaría a su función de secretario titular de la Comarca Campo de Cariñena el día 1 de octubre de 2021.

El 1 de octubre, Ansón, como presidente de la Comarca Campo de Cariñena, dictó una providencia en la que se procedía a la suspensión de funciones de Ismael.

Tras una valoración exhaustiva, el tribunal concluye que la competencia para incoar un expediente disciplinario por falta muy grave a Ismael A. L. y acordar la suspensión provisional de sus funciones correspondía, en exclusiva, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En sus fundamentos jurídicos, los magistrados expresan que en los hechos cometidos por José Luis Ansón “concurren plenamente todos los elementos del tipo penal del delito de prevaricación”, habiendo actuado “con pleno conocimiento” de que “carecía manifiestamente de competencia” para adoptar el acuerdo.

Del mismo modo, consideran que Ansón no se puede acoger a su falta de conocimientos de derecho. “El hecho de no tener una formación jurídica especializada no puede convertirse en una patente de corso para que quien ejerce una responsabilidad pública como autoridad pueda dictar cualesquiera resoluciones injustas sustentándose únicamente en tal desconocimiento”, exponen.

Denuncia contra Bolaños

Ansón, predecesor del también polémico Lucio Cucalón -el alcalde que 'saltó a la fama' por su festín de ostras, jamón de bellota y gamba roja con dinero público- fue expulsado del partido en 2021 y, dos años más tarde, se presentó en las listas del PP a la Alcaldía de Tosos.

El PSOE decidió apartarlo del partido por una mala conducta ética ante sus abultados gastos en dietas y kilometraje. Félix Bolaños, titular de la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz, fue quien firmó la 'orden' de expulsión, aunque, según Ansón, adquirió un carácter "firme y definitivo" antes de que pudiese presentar recurso. Esto fue lo que le llevó a denunciar al ahora ministro por falsedad documental.

En el juicio de este caso contra Bolaños, Ansón acusó a la ministra Pilar Alegría de ofrecerle un trabajo de 60.000 euros "en el que no tendría que trabajar" a cambio de retirar la denuncia. Desde el entorno de la portavoz del Gobierno niegan que se haya reunido jamás con el presidente comarcal, ya sea personal o telefónicamente y recuerdan que, en su condición de encausado, el exdirigente socialista no estaba obligado a decir la verdad.