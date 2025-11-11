El Gobierno de España aprueba el FITE de 2025: subirá hasta los 73 millones de euros tras el acuerdo entre Azcón y Sánchez

Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrada en La Moncloa Javier Lizón EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su dotación al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que este año aumenta en 6,5 millones de euros hasta un total de 36,5 millones de euros para alcanzar el objetivo conjunto, con el Gobierno de Aragón, de pasar de 60 a 73 millones de euros.

El incremento del FITE lo pactaron en octubre de 2024 los presidentes Jorge Azcón y Pedro Sánchez en una reunión bilateral en Moncloa. Ambos líderes pactaron que se aumentara progresivamente hasta llegar a los 86 millones en 2026.

Este fondo, vigente desde hace 32 años, se aprueba anualmente y está financiado al 50% por el Gobierno de España y el de Aragón. Su objetivo es favorecer la actividad económica en la provincia de Teruel y sufragar actuaciones concretas.

“Con la aprobación de esos 36,5 millones, el Gobierno de España cumple con su palabra y su compromiso con Aragón y la provincia de Teruel”, ha afirmado la ministra y portavoz, Pilar Alegría.

En los últimos meses, el presidente Azcón ha venido reclamando la firma de este acuerdo para disponer de más tiempo con el que realizar las distintas actuaciones. Una vez aprobado el 50% por el Consejo de Ministros, en próximas fechas será ratificada la parte restante del Gobierno aragonés, para que sea firmado antes de fin de año.

