Nuevo contratiempo a la fachada de la Torre del Agua: el suspenso de la única candidata fue "desproporcionado"

Nuevo contratiempo en el largo proceso para elegir a la empresa que instale la iluminación exterior de la Torre del Agua de Zaragoza. Tras dos semanas de deliberación, el Tribunal de Contratos de Aragón ha admitido el recurso de la UTE de Aneum Led y Fibratel y obliga a revaluar su propuesta técnica, que fue excluida al no llegar a la puntuación mínima requerida.

La primera consecuencia directa es que el segundo concurso público, que se abrió casi automáticamente después de quedar declarado como desierto, queda anulado, como mínimo, hasta que se revalúe la propuesta de Aneum Led y Fibratel.

La propuesta de Aneum Led, de la mano de Fibratel, recibió una puntuación de 13,5 sobre 35 puntos en el informe técnico, por debajo del mínimo que se exigía para optar al concurso. Fuentes de la compañía consideraron que esta valoración es "arbitraria" y "adolece de rigor", por lo que no han tenido dudas en interponer un recurso especial ante el Tacpa.

Este contrato ha sufrido interferencias prácticamente desde el primer día. Dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales. La primera subió la documentación seis minutos tarde, y la segunda fue excluida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital, la encargada de diseñar previamente la nueva iluminación.

Con ello, la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedaba como única candidata y favorita para ser elegida, pero la Mesa de Contratación también ha desestimado su oferta al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.

Sin embargo, la empresa no compartió estas valoraciones, que directamente tildaron de absurdas. “No es ningún pataleo ni enfado. Llevamos ocho años en la contratación pública y las hemos vivido de todos los colores. Todos nos equivocamos. Ha habido demasiada arbitrariedad”, exponen.

Ahora, el Tacpa acepta los argumentos de la compañía y asesta un duro golpe a la Mesa de Contratación, que tendrá que emitir nuevamente el informe técnico para valorar la propuesta de Aneum Led.

“Siendo que puede existir alguna omisión, lo cierto es que ha recogido diversos aspectos que requiere el Pliego (no podemos decir si de modo más o menos satisfactorio por ser una cuestión de carácter técnico que no nos compete), siendo la valoración de 0 puntos totalmente desproporcionada y arbitraria, habida cuenta que el contenido (sin entrar a valorar su calidad técnica), sí que se ajusta a los extremos requeridos por el Pliego para su valoración”, expone el Tribunal de Contratos.

Menos contratiempos ha sufrido el concurso para la obra interior. Constructora San José y Eiffage Energía se encargarán de adecuar las instalaciones para que la Torre del Agua reabra a comienzos de 2027.