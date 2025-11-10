Lucha contra la soledad no deseada: la Diputación de Zaragoza concede 650.000 euros en ayudas a 210 pueblos

La Diputación de Zaragoza ha concedido cerca de 650.000 euros en ayudas a 210 municipios de la provincia para luchar contra la soledad de las personas mayores. Con estas subvenciones, las localidades podrán financiar actividades de prevención y tratamiento como talleres de memoria o de nuevas tecnologías y también inversiones que favorezcan el encuentro y el envejecimiento activo como la supresión de barreras arquitectónicas.

“Pusimos en marcha este plan el año pasado con el objetivo de continuar velando por el bienestar de nuestros mayores luchando contra la soledad no deseada y complementando así a otras líneas de subvenciones que convocamos desde hace años y que también persiguen mejorar su calidad de vida como las ayudas a las residencias municipales o el plan de termalismo social”, destaca la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Mercedes Trébol.

El plan contempla dos líneas de ayudas: la destinada al gasto corriente bajo la que se han concedido ayudas destinadas a sufragar programas de actividades de prevención y atención de la soledad no elegida en los mayores de la provincia, y una segunda línea bajo la que los municipios han podido solicitar ayudas destinadas a inversión en la adquisición de equipamiento y obras menores de acondicionamiento, acceso y mejora de los espacios públicos municipales destinados al uso de las personas mayores.

“De los casi 650.000 euros concedidos, un total de 336.000 se van a destinar a costear actividades con las que luchar contra la soledad no deseada, fomentando la autonomía de los mayores, promoviendo su avance en el uso de las tecnologías, impulsando su participación en la vida local, previniendo la dependencia y favoreciendo su integración en las labores de voluntariado”, explica Trébol.

Los municipios han podido sufragar todo tipo de actividades como talleres de memoria, de manualidades, sobre las emociones, de prevención de enfermedades, de risoterapia, de fisioterapia, sobre cómo realizar trámites por internet, clases sobre manejo del móvil, de gimnasia, de estimulación cognitiva, paseos saludables, visitas culturales o cursos de pintura.

Las subvenciones destinadas a los gastos de inversión alcanzan los 313.000 euros y han permitido sufragar la adquisición de equipamiento y obras menores de acondicionamiento, acceso y mejora de los espacios destinados al uso de las personas mayores como centros sociales y de jubilados y otros de titularidad pública municipal, como espacios de encuentro desde donde diseñar servicios y actividades adaptadas a la diversidad del colectivo de mayores y a las nuevas realidades sociales, reforzando las redes sociales y vecinales. También en este apartado cabe la inversión en adecuación y equipamiento de espacios para la realización de ejercicios físicos destinados a favorecer procesos preventivos y rehabilitadores.

Las subvenciones de este plan para combatir la soledad se han distribuido según tres criterios: una cuantía fija de 350 euros por municipio; una cuantía según el número de habitantes y otra cuantía fija que prima a las entidades más pequeñas, con 614,60 euros por cada municipio de menos de 1.000 habitantes.