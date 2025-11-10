Cuarte defiende su jardín fluvial y su efectividad durante las últimas tormentas: "Evitó que el agua llegara a las casas"

Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva antes de la riada Cuarte de Huerva

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha hecho gala del buen funcionamiento de la zona reconvertida de 'El Jardín del Monasterio'. Según detalla el consistorio, esta zona verde demostró su misión durante las intensas lluvias del pasado 28 de septiembre incluso antes de su entrega oficial.

Este terreno, destinado a espacio verde con estudio hidrológico aprobado por la Confederación, actuó como sistema de contención y drenaje ralentizando el flujo del agua y evitando que alcanzara zonas residenciales del entorno del Camino del Plano con la misma virulencia que en las inundaciones de 2023.

Un entorno diseñado para tormentas ordinarias

Según explica el Consistorio, el jardín ha sido concebido como una solución hidráulica para episodios de lluvia de carácter ordinario. Su diseño, basado en técnicas de drenaje urbano sostenible, permite laminar el caudal, reducir la velocidad del agua, filtrarla a través de pozos drenantes y conducirla progresivamente hasta el río Huerva.

Aunque este espacio no está reconocido oficialmente como cauce, la experiencia de vecinos y técnicos "confirma la existencia de escorrentías intensas provocadas por la confluencia de varios barrancos en la zona".

Ante esta realidad, el Ayuntamiento promovió un proyecto de recuperación de un área degradada próxima al instituto, integrando plataformas de laminación, elementos de filtrado subterráneo y una remodelación del terreno que permite contener el agua en superficie.

Así, durante la tormenta extraordinaria de septiembre, esta infraestructura —aún sin recepcionar— actuó de forma excepcional como una presa temporal, evitando que el agua llegara a las viviendas cercanas con la misma velocidad y fuerza que en 2023, cuando se produjeron precipitaciones de características similares.

Así quedó el Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva tras las fuertes lluvias de septiembre E. E.

Recuperación paisajística con valor histórico

La actuación ha sido financiada a través del Plan PLUS de la Diputación Provincial de Zaragoza y se ha desarrollado en terrenos municipales que, históricamente, estuvieron vinculados al Monasterio de Santa Fe.

El proyecto ha incorporado una cuidada intervención paisajística con elementos simbólicos inspirados en la arquitectura cisterciense, como un crismón tallado y un octógono central que evoca la emblemática torre octogonal del monasterio.

Además de su función hidráulica, el espacio ha sido diseñado como un lugar polivalente y accesible para la ciudadanía, pensado para acoger actividades educativas, culturales y sociales. Su proximidad al instituto refuerza su vocación de convertirse en un punto de encuentro y convivencia para los vecinos de todas las edades.

El Jardín del Monasterio destrozado tras las tormentas de septiembre E. E.

Reparación por emergencia y planificación responsable

La intensidad del episodio causó daños en la infraestructura. Por este motivo, el Ayuntamiento ha activado un procedimiento de contratación por emergencia, en aplicación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo inmediato es recuperar la imagen del jardín y optimizar su comportamiento hidráulico, incorporando los aprendizajes derivados de este primer episodio real de funcionamiento.

No obstante, la recuperación integral del espacio no será inmediata. El Ayuntamiento se encuentra a la espera de que se definan las medidas correctoras y de minimización necesarias para controlar los caudales en origen, aguas arriba de la zona afectada. Estas actuaciones deberán ser coordinadas con otras administraciones competentes, al tratarse de un fenómeno de naturaleza supramunicipal que requiere una estrategia conjunta de prevención y seguridad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva consolida su compromiso con una gestión hidráulica preventiva, sostenible y planificada ante el cambio climático, al tiempo que impulsa la puesta en valor de espacios con identidad, historia y funcionalidad al servicio del bienestar colectivo.