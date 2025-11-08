Zaragoza sufre sin Ryanair: los vuelos regulares caen más de un 18% hasta final de año tras la supresión de rutas

Evolución de los vuelos programados en el aeropuerto de Zaragoza este 2025. E. E.

Zaragoza sufre ya los efectos del castigo de Ryanair por las tasas de Aena. Los vuelos regulares del aeropuerto caerán hasta un 18,2% hasta final de año respecto a los programados en 2024, con 9.499 plazas menos entre noviembre y diciembre.

La aerolínea mantiene este invierno las conexiones con Marrakech, Bruselas, Londres, Milán y Santiago de Compostela, pero la supresión de las de Fez, París y Palma de Mallorca ha reducido notablemente los números de una terminal que merecía ir a más.

Tampoco ayuda que para la Constitución no haya puente como tal. Del aeropuerto saldrán aviones rumbo Bratislava, Viena, Laponia, Lisboa, Estambul y Bélgica, pero la sensación es que la oferta podría haber brillado más de haber caído de otra forma.

"Solo por este motivo has podido perder ya cinco o seis vuelos", apunta el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, José Manuel Clúa.

La gráfica de 2025 es especialmente clara, con un descenso acusado desde octubre que aleja a Zaragoza de las buenas cifras de meses con abril o julio, cuando se ofrecieron 37.830 y 37.276 asientos, respectivamente.

Vuelos regulares

Para este mes de noviembre, el aeropuerto de Zaragoza tiene programados 132 vuelos a cinco países, 23.114 plazas que conectarán Zaragoza con Palma de Mallorca, Roma, Gran Canaria o Bucarest.

Palma será el destino para el que se ofrezcan más asientos (6.825), mientras que para Roma habrá otros 3.107 y para Bucarest, 2.548. En conjunto, el coste medio del billete saldrá por 63,88 euros.

Así lo recoge el Servicio de Inteligencia Turística de Aragón (Sitar), que reduce a 130 los vuelos regulares previstos para diciembre. Las cifras se parecen poco a las de 2024. Entonces, en noviembre hubo 155 y en el último mes del año, 165. En este caso, los vuelos estarán operados por cuatro aerolíneas y conectarán con nueve aeropuertos.

"Que te quiten vuelos desde Zaragoza, aunque sea solo uno, dos o tres siempre hace daño. Al final, estás reduciendo opciones de viaje", razona Clúa.

Balance positivo

Pese al mazazo que ha supuesto el castigo de Ryanair, las agencias de viajes hacen un balance positivo de este 2025. Aunque siempre hay pequeños "altibajos", con años con buenas cifras para Semana Santa y peores números el resto del año o viceversa, las estadísticas ya nada tienen que ver con las de lo peor de la pandemia.

El sector asegura ver con optimismo no solo el presente sino el futuro, dado que, según Clúa, ya han comenzado a venderse viajes para San Valero o la Semana Santa de 2026.

En estos casos, anticiparse suele traducirse en descuentos, de ahí que ya haya operaciones cerradas a tantos meses vista. A esto hay que añadir incentivos como el Volveremos, que permite generar hasta 100 euros en las agencias adheridas.

El turismo, en cifras

La supresión de rutas ha puesto la nota amarga a unas cifras turísticas que van a más. Esta semana, el Departamento de Manuel Blasco avanzaba que, entre enero y septiembre, la Comunidad recibió 3.222.045 viajeros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, y registró 7.236.265 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 3,5%.

El turismo nacional sigue siendo el principal motor de crecimiento, mientras que el internacional da una de cal y otra de arena: el número de viajeros desciende un 1,8% hasta los 724.395, pero las pernoctaciones crecen un 2%.

Francia continúa como principal mercado emisor, seguido de Reino Unido, Italia, el resto de Europa y Portugal. En cuanto a los reclamos turísticos, la basílica del Pilar aparece como el más valorado con una satisfacción del 96,7%. Le siguen la propia ciudad de Zaragoza y el palacio de la Aljafería, con un 90,9% de satisfacción, y también mantiene el sobresaliente el monasterio de Piedra (90,5%).