Zaragoza abre cuatro pisos para 20 inmigrantes ante el aumento de personas sin hogar: "Si hace falta se podría ampliar"

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza ha ampliado las plazas de alojamiento para las personas sin hogar en la ciudad. Para poner fin al incremento de las personas en situación de calle, muy ligado a la crisis migratoria, se han abierto cuatro pisos con capacidad para acoger a 20 jóvenes.

Esta iniciativa, está dirigida sobre todo para personas de origen subsahariano sin protección internacional, se ha puesto en marcha con la colaboración de la Fundación Dolores Sopeña. Los pisos están ya ocupados en su totalidad.

Además de ser un recurso habitacional, para el que se ha contado con personas alojadas en el albergue, el programa contará con un itinerario formativo laboral hecho para ellos.

De esta manera, se han "liberado" ya esas camas en el recurso municipal que podrán dirigirse a las personas que duermen en el parque Bruil actualmente. Según el último recuento de Cruz Roja el pasado 27 de octubre en la zona, unas 53 personas pernoctan en el parque, de las que 29 "son de protección internacional y dependen del Gobierno de España".

Así lo ha asegurado, este martes, la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, quién ha confirmado que, en total, el Ayuntamiento tendrá un total de 112 plazas nuevas para "intentar hacer frente a la crisis migratoria".

Además de las 20 mencionadas, el Consistorio va a sacar a licitación -entre esta y la próxima semana- un contrato menor para llevar a cabo un proyecto piloto con "una metodología innovadora". Será para 12 jóvenes a los que también se les proporcionará recurso habitacional. Todavía no se conocen los detalles de la iniciativa, aunque Orós ha adelantado que estará en marcha a finales de año.

Se dispondrá también con otras 55 camas en el albergue municipal (40 para hombres y 15 para mujeres), una vez finalicen las obras -previsiblemente- a final de año.

Además, el Ayuntamiento habilitará un nuevo espacio para los meses de frío. Será un piso de grandes dimensiones equipado para 25 hombres. Este espacio, que se llevará a cabo con la colaboración de Cruz Roja, y al igual que los anteriores recursos, "está preparado para una posible ampliación si fuera necesario", ha detallado edil.

Capacidad actual en Zaragoza

El albergue cuenta actualmente con unas 160 plazas, que serán unas 240 contando con la ampliación y el nuevo piso de emergencia. La capacidad actual es de aproximadamente 73 plazas ordinarias. Para hombres son 61 habitaciones y 12 para mujeres.

Aunque a estas se suman las 45 camas de los pabellones contra el frío, siete habitaciones individuales (con una capacidad máxima de 14 personas) y cuatro módulos familiares (para 12 personas). También hay otras 16 plazas más (10 de hombres y 6 de mujeres) en la Casa Abierta, para personas con deterioro físico o de salud que requieren una atención especial.

Además de estas, el Ayuntamiento cuenta con 65 viviendas temporales en la actualidad con una capacidad de 189 plazas. "En 2019 eran 16 pisos, por lo que hemos cuadruplicado estos recursos habitacionales", ha señalado Orós.

Es decir, la capacidad actual es de 349 recursos en la ciudad a las que se sumarán -previsiblemente a finales de año- 112 plazas. Con esto, y los 13 nuevos empleados municipales que ha contratado el Ayuntamiento para paliar la crisis migratoria faltará todavía un estudio de alternativas habitacionales para trabajadores vulnerables que está preparando el Consistorio.