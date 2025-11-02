El contrato de los mil millones: el bus pisa el acelerador para conectar Zaragoza hasta 2040

Es el contrato de los mil millones y el que definirá la movilidad de Zaragoza de los próximos 15 años. Los nuevos pliegos del bus han visto por fin la luz. Se trata de nada menos que 2.100 páginas que marcan los requisitos mínimos que regirán hasta 2040, una biblia que habla de nuevos buses a demanda a los hospitales o nuevas tarjetas y que guarda varios ases bajo la manga de cara a poder adaptar el servicio al imparable crecimiento de la ciudad.

La concesión tendrá una duración de diez años y cinco de posibles prórrogas. Se da por hecho que Avanza, que actualmente está estudiando el documento, se presentará. La duda es si al contrato le saldrán más 'novias'.

Aunque será muy complicado que las haya por las exigencias económicas y las garantías que se piden desde el Consistorio, tampoco se descarta que otras empresas pujen por él. De hecho, desde Avanza asumen que podrían no ser los únicos.

La competencia, como se ha visto en recientes contratos del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, tiene siempre sus pros y sus contras. Saber de otros interesados suele traducirse en ofertas más cuidadas y ajustadas, algo que evitaría polémicas como la del concurso del Parque de Atracciones, con un único proyecto que habrá que cambiar tras conseguir únicamente 36,5 puntos de 100 en las principales valoraciones y que ha sido calificado de "fiasco" por la oposición.

Puede darse el caso, sin embargo, de que la existencia de dos o más empresas haga que todo termine en un embrollo judicial, como ha ocurrido con el contrato de la iluminación de la Torre del Agua, paralizado sine die por el recurso de una de las empresas.

En este caso, Avanza cuenta a su favor con años de experiencia en Zaragoza, un factor que puede resultar decisivo en un proceso de estas características. Desde el sector dan por hecho que será la que lleve las riendas del servicio la próxima década, pero no es hora de lanzar las campanas al vuelo.

La empresa que se decida a competir con ellos tendrá que estar dispuesta a comprar por adelantado los buses, que después serán costeados por el Ayuntamiento. También deberá acreditar experiencia en gestión.

La duda se despejará el próximo 26 de diciembre, cuando se conocerá cuántas empresas se han presentado al concurso, aunque para ver el servicio al 100% habrá que esperar a 2027.

El incremento del 50%, clave

El reto que plantea este contrato no es menor. El Ayuntamiento se reserva el derecho de incrementar el servicio en un 50% a cambio, lógicamente, de pagar más. Este porcentaje, clave durante el tortuoso proceso de elaboración de los pliegos, es la llave a la Zaragoza del futuro.

Será el margen que tenga el Consistorio para adaptar las líneas a los nuevos desarrollos por Arcosur, Valdefierro, Parque Venecia, Vadorrey y la avenida de Cataluña, zonas que en los próximos diez años experimentarán un crecimiento sin igual.

Ese 50% obligará a la adjudicataria a tener disponibles más buses, personal e infraestructura para mejorar frecuencias o incluso crear nuevas líneas y, de no haberse incluido, podría haber encorsetado el servicio hasta hacerlo completamente ineficaz.

Este será el primer paso para reforzar la movilidad del sur de la ciudad, pero no el único. Desde el equipo de Natalia Chueca insisten en que todas las opciones están encima de la mesa. Ninguna está descartada, pero tampoco hay una predilecta, por lo que podríamos estar hablando tanto de una nueva línea del tranvía como de autobuses de alta capacidad o de nuevas líneas de bus.

La solución, vistos los tiempos, podría llegar en forma de promesa electoral y ser uno de los grandes proyectos del próximo mandato, pero tampoco hay mucho tiempo que perder, ya que el impulso que se está dando al sur de Zaragoza hará que su imagen empiece a cambiar en muy pocos años.

Desde el Consistorio defienden que, ya de partida, el servicio incluirá un 14% más de kilómetros que el actual, pero el porcentaje tendrá que ir creciendo progresivamente conforme avancen los nuevos desarrollos, entre los que podría incluirse el nuevo Royo Villanova anunciado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que también requerirá de una movilidad acorde.

Todos estos aspectos tenían que tenerse en cuenta en los nuevos pliegos del bus, ya que en 2040 todas las inversiones anunciadas estarán ya desarrolladas y Zaragoza podría estar mucho más cerca, o haber sobrepasado, la cifra de los 800.000 habitantes con la que ahora se sueña.