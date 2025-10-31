El albergue de Zaragoza tendrá 13 nuevos trabajadores para reforzar la atención de personas sin hogar

El albergue de Zaragoza tendrá 13 nuevos trabajadores que supondrán un apoyo extra para paliar la creciente demanda de personas sin hogar en la ciudad. Se trata de una medida que se suma a otros esfuerzos por parte del Ayuntamiento para poner solución a la "ineficiente gestión de la política migratoria del Gobierno de España".

Así lo ha explicado este viernes la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, quien ha señalado que esta situación ha "forzado" a los servicios municipales a "atender a decenas de personas sin recursos ni alternativa habitacional".

Orós ha vuelto a exigir al Gobierno de España que desarrolle "una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo y la inserción, para que las personas migrantes puedan trabajar para mejorar su calidad de vida y la de sus familias".

Asimismo, ha insistido en que la Delegación del Gobierno en Aragón "debe asumir sus competencias y dar respuesta a las decenas de personas solicitantes de asilo que se ven obligadas a dormir en la calle por problemas burocráticos". Ha añadido, de nuevo, que "se trata de personas con derecho a ser atendidas en el programa estatal de protección internacional".

Plazas vacantes

No ha podido pasar por alto el hecho de que, según los datos oficiales del Ministeiro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "a fecha de 23 de octubre existían 317 plazas vacantes en la ciudad de Zaragoza para estos programas estatales".

La edil ha destacado, además, que se ha ampliado el catálogo de actividades en colaboración con el tercer sector, reforzando la red de apoyo social de la ciudad. Desde 2019, según señala, el albergue se ha convertido en un centro de inserción para personas sin hogar, "orientado a la integración social y laboral de quienes viven en la calle".

Actualmente, el Ayuntamiento dispone de 350 plazas -150 en el propio albergue y 200 distribuidas en diferentes viviendas- y ofrece más de 2.000 atenciones médicas al año, "incluyendo servicios de psicología".

Orós ha señalado que la situación migratoria ha experimentado un "cambio radical" en 2024, "cuando 64.000 personas entraron en España, de las cuales 47.000 lo hicieron a través de Canarias". "¿Dónde están ahora? En las calles y en los recursos municipales de las ciudades españolas", ha advertido.

Para afrontar esta crisis, el Ayuntamiento ha aprobado el refuerzo de 13 trabajadores adicionales, que no solo prestarán apoyo en el albergue, sino también en los servicios de acompañamiento e inserción.

El plan también incluye la ampliación del albergue con 55 nuevas plazas -40 para hombres y 15 para mujeres-, además de la creación de espacios adicionales: 40 plazas de emergencia para los meses de frío y otras 25 en el entorno del centro. Todo ello se complementará con la colaboración de entidades sociales para habilitar más recursos y mejorar la atención a las personas sin hogar.