Zaragoza defiende la apertura comercial en festivos, pese a las quejas de trabajadores: "Apoyen al pequeño comercio"

Debate sobre la ampliación de aperturas del comercio en días festivos esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza. E.E

El aumento de aperturas comerciales en días festivos en Zaragoza ha abierto un nuevo debate en el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el PSOE han mostrado su oposición a la ampliación del número de días de apertura comercial en festivo que pasaría de 10 a 16 al año.

Lo ha expresado así el socialista Guillermo Ortiz, quien ha tomado la palabra para defender la moción presentada por su grupo. Una exigencia para el Gobierno municipal que no ha salido adelante, con los votos en contra de PP y la abstención de Vox.

Ortiz ha defendido que -ampliar el calendario- es una propuesta del PP que "precariza al sector, atenta contra la conciliación de los trabajadores y ataca al pequeño comercio".

Ha asegurado, así, que se trata de una "excusa" por parte de la oposición y ha indicado que el Gobierno municipal "únicamente ve millones de euros y más de 1000 empleados a tiempo completo", ha indicado.

Aunque, como ha asegurado, los trabajadores observan todo lo contrario: "Un salario de miseria y de estar encerrados sin ver a su familia", ha recalcado.

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón, la responsable del sector de Comercio y Grandes Almacenes, Rosa Sanz, ha criticado la medida.

Ha asegurado que hay "una mayoría de contratos parciales, un descanso a la semana y salarios bajísimos hasta la madrugada". Y, sobre todo, que "no se trata de que no quieran trabajar".

"Todos los trabajadores diríamos que no queremos ningún festivo, no es porque no nos apetezca, sino porque queremos ver a nuestra familia", ha indicado Sanz.

Por su parte, desde la bancada del Partido Popular, el concejal municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha defendido que no se trata de una medida obligatoria: "No implica abrir domingos y festivos, sino tener una mayor libertad de apertura voluntaria", ha explicado.

Algo que también ha defendido Mariano Barbed, presidente de la Federación del Consejo del Comercio Cepyme Zaragoza: "Hay que apostar y aumentar el comercio y apoyar al pequeño, queremos una Zaragoza llena de vida", ha asegurado.

Por su parte, el concejal de ZeC, Jesús Domínguez, ha añadido también que pasar de 10 a 16 los días festivos "beneficia a las grandes empresas a costa de los pequeños autónomos". "Dejen de apoyar a grandes superficies y apoyen a los pequeños comercios", ha defendido.

Pero, desde VOX, la concejal Eva Torres ha asegurado que así se ayuda al pequeño comercio, que no tiene la misma capacidad que las grandes empresas. "No demonizamos a las grandes superficies, pero nos posicionamos al lado del más débil", ha indicado.

"El comercio es calidad de vida para los ciudadanos y ven el comercio de proximidad como algo cercano para personas mayores o con problemas de movilidad", ha asegurado Torres.

Algo en lo que no coincide Ángel Oliván, de Unión de Consumidores de Aragón (UCA), quien ha afirmado que "nunca han pedido una ampliación".

"La apertura de festivos tiene un beneficiario: las grandes superficies. Pierde el pequeño comercio. Ocho días festivos son más que suficientes para los consumidores", ha explicado.