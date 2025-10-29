La tecnología que transformará las paradas de bus en Zaragoza: dos cámaras avisarán de los pasajeros que esperan

El nuevo contrato del autobús urbano de Zaragoza viene cargado de novedades. Los pliegos que ha licitado este martes el Ayuntamiento sientan las bases de lo que será este servicio de cara al futuro (que la futura contrata deberá asumir y, si lo plantea en la oferta, mejorar).

Por lo pronto, ya se conoce que habrá un bus 'puerta a puerta' que acercará a los ciudadanos hasta los hospitales, una nueva tarjeta de viajes que podrá ser digital, se podrá pagar con tarjeta de crédito o débito en las validadoras y, además de todo esto, habrá nuevas paradas mucho más modernas.

Según consta en los pliegos, el concesionario deberá encargarse de sustituir los postes actuales por unos digitales y más adaptados a las necesidades actuales de los usuarios. Además, será la empresa la que desmonte las antiguas marquesinas o gestione las acometidas eléctricas.

Pero, ¿qué supondrá para los usuarios esta renovación y digitalización? Los nuevos postes estarán equipados con tecnología avanzada para recopilar y analizar datos, mejorar la eficiencia del transporte y ofrecer información actualizada y relevante a los usuarios.

Según se explica en los documentos, la información mostrada será completamente infigurable y, en las paradas sin marquesina o sin alimentación eléctrica, los postes contarán con una segunda pantalla de mayor tamaño para mostrar información adicional, como recorridos o posibles transbordos.

Monitorización de la parada

Además, cada poste dispondrá de dos cámaras de gran angular para monitorizar la actividad en la parada. Esto servirá, sobre todo, para detectar los pasajeros que esperan, los vehículos estacionados o posibles incidencias. También contarán con iluminación led nocturna para garantizar la seguridad y visibilidad.

Lo más novedoso de todo, quizás, es que los postes estarán conectados a la plataforma SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación), lo que ofrecerá al usuario conocer la localización en tiempo real de los autobuses, cuán ocupados van o si hay alguna posible incidencia.

Una gran cantidad de información que también facilitará el trabajo al conductor, puesto que podrá conocer las estadísticas de uso, tendrá un mayor control de ocupaciones indebidas así como información de cuántos pasajeros hay en la parada.

Asimismo, los postes incluirán un sistema de información auditiva activado por bluetooth o mediante mandos de la ONCE, permitiendo a las personas con discapacidad visual recibir datos sobre los tiempos de llegada de los autobuses.

De forma opcional, algunos postes incluirán una interfaz interactiva que permitirá al usuario cambiar la información mostrada mediante un pulsador o dispositivos móviles.

Implantación en dos fases

La instalación se realizará de forma progresiva. Durante el primer año se colocarán los postes con una sola pantalla, que supondrán el 50% del total. En el segundo año se completará la red con los de doble pantalla, finalizando así el despliegue por completo.

Los postes contarán con una estructura ligera, una bandera rígida, una pantalla electrónica integrada y una zona para vinilos informativos. Estarán conectados a la red eléctrica y dispondrán de baterías con una autonomía mínima de cuatro días.

En todos los casos, la batería funcionará como sistema de alimentación alternativo en caso de fallo de la red eléctrica. Se garantizará en todo momento el suministro energético, ya sea a través de la red, de placas solares o de baterías de respaldo.

Las pantallas utilizarán tecnología de papel electrónico a color, capaces de reproducir más de 4.000 tonos y ofrecer una excelente visibilidad incluso bajo luz solar directa. Su iluminación interna se ajustará automáticamente según la luminosidad ambiental y estarán protegidas con vidrio resistente a impactos.