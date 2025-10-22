PP y Vox negocian en Zaragoza el presupuesto para 2026 "sin líneas rojas" y con la vivienda como prioridad

El Gobierno de Natalia Chueca ya tiene la mirada puesta en el 2026 y en los presupuestos de un año de alto calado para toda la política municipal. Iniciará Zaragoza el ejercicio preelectoral y, por lo que parece, lo hará con un presupuesto que volverá a acordarse entre PP y Vox.

Todo parece dar pie a que ambos partidos volverán a sentarse en la misma mesa para decidir qué partidas entrarán dentro de los números que se acuerden para el año que viene. De hecho, la alcaldesa lo dejó caer este martes, avanzando que su equipo tiene pendiente sentarse a hablar con los de Julio Calvo. Una cita que será más pronto que tarde, sobre todo si se quiere llegar a la Navidad con los presupuestos presentados.

Aunque para ese momento todavía queda camino por recorrer. La situación está todavía "muy verde", y así lo asegura la edil de Vox Eva Torres a este diario.

Ordenanzas

Por el momento, la parte que corresponde a los ingresos del presupuesto está ya "más que pactada". También este mismo martes, durante la Comisión de Hacienda, se ha dado el primer paso para dar por cerradas las ordenanzas fiscales (que tendrá que ser ratificado en el último pleno del año).

Entre lo acordado -con los votos de ambos partidos- está la subida de las tasas y las basuras conforme a la actualización del IPC (un 2,8%, que equivale a unos ocho euros más al año), así como la bonificación de las plusvalías para segundas viviendas, garajes y trasteros heredados.

Lo que queda por cuadrar es en lo que se podrá gastar y en lo que no. Y el problema aquí es que para poder hablar de las partidas del próximo año, las de este 2025 tienen que estar cerradas. O, al menos, así lo consideran desde Vox que tienen todavía bien guardado el voto del que depende la alcaldesa para sacar adelante los presupuestos del próximo año.

Cabe recordar en este punto, Chueca cuenta con 15 concejales, a los que deberá sumar uno más para alcanzar la mayoría en el Consistorio. Obstáculo que la regidora ya superó en 2024 y 2025, y que parece que sobrepasará otro ejercicio más.

Partidas de 2025

Sobre todo porque lo concedido a Vox para este 2025 ya está, "en su gran mayoría", cumplido o en vía de hacerlo. Y para lo que queda, según Torres, "se están dando prisa para llegar a ejecutarlas". El problema es que la gran mayoría de las pendientes están relacionadas con el área de Infraestructuras o de Presidencia y son "las más tediosas".

La cosa, así, está todavía "muy verde", insiste Torres. Pero la perspectiva, "por parte de ambos partidos", es la de intentar llegar "de nuevo" a un acuerdo de presupuesto.

No será sin antes echarle un vistazo al primer borrador y ver si, lo que se pretende, es a gusto de todos los colores. Aunque, como en toda negociación, "hay cuestiones en las que se debe hacer un esfuerzo".

Líneas rojas

Como las líneas rojas que pone cada partido. Por ejemplo, para Vox lo imprescindible de cara al 2026 será el tema de la vivienda. Desde su rehabilitación hasta facilitar que los jóvenes puedan adquirir un piso, todo ello va a ser "una apuesta muy importante" para los de Julio Calvo.

Aunque no habrá muchas más imposiciones. O, al menos, así lo asegura Torres porque la idea es "acercar posturas". Algo para lo que, insiste, "hay muy buena disposición". Es por eso que marcan tan solo una prioridad y dejan "para más adelante" otras tantas cosas que desde Vox consideran "imprescindibles" en Zaragoza. Como la movilidad o convertir el Ayuntamiento en un espacio "más accesible para el ciudadano y sus trámites".

Y, aunque todavía queda mucho por andar, desde Vox también ven "muy posible" presentar las cuentas antes de las Navidades. "No vamos a impedir que se llegue a tiempo, la prioridad común es el bienestar de los ciudadanos", concluye Torres.