Zaragoza intensifica su lucha contra las ratas: el presupuesto para combatir las plagas aumenta 370.000 euros

La aparición de ratas en diferentes barrios de Zaragoza no es nueva. Tampoco lo es la lucha de Ayuntamiento contra las plagas. Hasta 370.000 euros más se destina de las arcas municipales para combatir este problema, seis veces mayor de lo que se designaba hace 10 años (que eran 50.000 euros).

Además de dotar de mayor presupuesto esta lucha, el Consistorio ha investigado la causa de la aparición de estos animalillos en la ciudad. El motivo principal parecen ser las grandes obras que se están desarrollando en la ciudad.

Por ejemplo, la reforma del río Huerva o la avenida Navarra (donde ya se realizaron tratamientos preventivos de plagas) son trabajos donde se generan mucho movimiento de tierras. Y es, a raíz de ahí, de donde parece ser que aparecen las ratas.

Motivo por el cual, desde el área de Medioambiente han puesto en marcha un plan integral de desratización preventiva en el sistema de alcantarillado de Zaragoza. El objetivo principal de esta iniciativa, que se inició el pasado 23 de septiembre, es "mitigar la aparición y proliferación de roedores en anticipación a las próximas obras de saneamiento y tuberías que se llevarán a cabo en diversas zonas de la ciudad", según señalan desde el Consistorio.

Un trabajo en el que ya se ha establecido un cauce de coordinación entre Infraestructuras y el Instituto de Salud Pública para actuar preventivamente en todas las obras, en función de la planificación técnica.

Eso sí, tal y como lo afirman desde el área, no todas las obras conllevan la presencia de roedores. Esta está motivada por distintos factores combinados. Entre ellos, y "especialmente", la presencia de comida y a las condiciones meteorológicas (como las crecidas del Ebro).

Actuaciones

El plan comenzó así en las zonas del Centro y el Casco Histórico de Zaragoza. Durante el 24 y el 25 de septiembre los trabajos de desratización se concentraron en unas 6 arquetas de la red de alcantarillado en 13 calles de estos barrios. Concretamente fueron la calle Coso, Blasco, Sastrón, Pedro Soler, San Vicente, Espartero, Comandante Repollés, Fladro, Hermanos Ibarra Rufas, Urrea, Catalina, Porcell Blancas, Avenida y Borbón.

El 25 de septiembre también se trabajó en la Zona Noroeste (Avenida Cataluña y alrededores). Esta intervención incluyó 50 arquetas de las siguientes vías: la avenida Cataluña, Ronda Hispanidad y las calles Isla Conejera, Isla de Dragonera e Isla de Mallorca.

Los trabajos continuaron en el parque Bruil y en la plaza San Roque, el 26 de septiembre. Una jornada que se dividió en dos focos de actuación motivados por avisos de presencia de roedores y por la proximidad a obras recientes.

En el parque Bruil, tal y como aseguran desde el área de Tatiana Gaudes, se trataron áreas específicas donde se habían reportado avistamientos de roedores, posiblemente relacionados con las recientes obras del albergue municipal. Las zonas en las que se intervino fueron: Alberto Albericio Conchan; R. Ester; Pascual Albero Burillo; Alto Aragón; la plaza A. Beltrán Martínez y áreas específicas del parque Bruil. En total se realizó la desratización en 25 arquetas de la red de alcantarillado.

Adicionalmente, el mismo día 26 de septiembre, se procedió a la desratización en el entorno de la plaza San Roque y César Augusto, influenciadas por las recientes obras en esta avenida. Se trataron las arquetas de un total de 13 espacios, entre ellos: la calle Coronel Valenzuela, Cinco de Marzo, San Jerónimo y la plaza San Lamberto (donde se reforzó el tratamiento inicial).

Otras zonas

Además de estas actuaciones, el Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en otras cinco zonas de obras. La primera de ellas ocupa el tramo 1 del Río Huerva, desde el puente Blasco del Cacho hasta el cubrimiento de Granvía. Espacio donde se ha ejecutado un tratamiento preventivo "exhaustivo" en toda la red de alcantarillado. Además, como parte de esa intervención, señalan que se han instalado dispositivos Ecobox, que están diseñados para un control de plagas "más eficaz y sostenible".

También se está operando en el tramo 2 de esta gran cicatriz urbana, que el Ayuntamiento está intentando recuperar. Desde Miguel Servet hasta la desembocadura se ha puesto en marcha un tratamiento preventivo integral en su red de alcantarillado. Y al igual que en la primera fase, se han instalado dispositivos Ecobox.

En la calle Matadero se mantiene una vigilancia activa. Así lo confirman desde la plaza del Pilar, desde donde han puesto a trabajar un equipo "que estará en alerta constante para responder de inmediato a cualquier presencia de roedores". De esta manera, aseguran que se garantiza "una actuación rápida y eficaz".

Además, se vigilan otras dos zonas más. Entre los números 13 y 19 de paseo Pamplona, los técnicos están gestionando y ejecutando "diligentemente" todos los avisos recibidos y en la avenida América las mismas intervenciones se concentran entre los números 83 y 101.