El 'pinchazo' del cura DJ en Zaragoza, explicado: "Hubo sospechosas retiradas masivas de entradas de golpe"

Misterio resuelto. El 'pinchazo' del Padre Guilherme, en el Auditorio de Zaragoza, el pasado 3 de octubre apunta a un posible "boicot". Así lo han señalado la concejala de Cultura, Sara Fernández, durante la comisión de su área, en la que ha explicado -a petición de Vox- que en la venta de entradas para el coloquio "hubo retiradas masivas de entradas de golpe".

Parece ser que "una mano con intenciones de boicotear" fue el motivo del vacío que recibió a Guilherme en la Sala Mozart, pese a que todas las entradas ya habían sido vendidas. Y es que, tal y como lo ha expuesto el portavoz de Vox, Julio Calvo, "no tuvo ningún sentido que no acudieran al Auditorio pero que la plaza del Pilar se llenara para el concierto".

Antes incluso de las explicaciones de Fernández, Calvo ya ha adelantado sus dudas. "Tenemos la sospecha de que se hayan usado aparatos electrónicos para hacer peticiones masivas sin repetir el IP", ha expuesto.

Imágenes del concierto del DJ Guilherme en la plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

Unas conjeturas del partido municipal que han sido confirmadas: "Fue algo completamente anómalo y todo apunta a que alguien ha tenido la voluntad de manipular", ha confirmado la edil de Cultura.

Sin embargo, Fernández ha asegurado que no hay forma de saber con seguridad si lo que pasó aquella tarde fue una manipulación o un pinchazo de última hora. "Las entradas eran gratuitas y, como no hubo método de pago, es muy difícil rastrear la fuente", ha explicado, tras consultar los datos con la ticketera del Auditorio.

400 personas de 2.000

La palabra "boicot" fue ya pronunciada por los 400 asistentes que acudieron al Auditorio la tarde del 3 de octubre. Y no es para menos porque, pese a que las expectativas de todos apuntaban a un 'llenazo', la realidad es que no acudieron al encuentro ni la mitad de los jóvenes esperados (que eran unos 2.000).

Una escasa asistencia que fue celebrada desde Zaragoza en Común, quienes desde el principio se mostraron críticos con el coloquio de Guilherme. Consideraban que ponía de relieve "dónde se sitúan los y las jóvenes de Zaragoza, del lado de los derechos humanos y los derechos de las mujeres".

Por su parte, desde el Partido Popular y Vox defendieron que este encuentro estaba pensado como "un diálogo abierto con jóvenes en torno a la creación musical, los valores de inclusión y el papel de la cultura y la música como espacio de respeto y convivencia". Aunque también lo presentaron como un concierto "para poner en valor la vida y la familia" y para "acercar los mensajes de la religión católica a los más jóvenes", algo que levantó las críticas de la izquierda.