Ladrero (PSOE) acusa a Celma (PP) de "doble moral" en los casos de corrupción y de actuar como "títere de Jorge Azcón"

La secretaría general del PSOE en la provincia, Teresa Ladrero, ha lanzado duras críticas contra el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, a quien ha acusado de tener una "doble moral" y de actuar como "títere de Jorge Azcón". Lo ha hecho en respuesta a las declaraciones del popular este lunes, en las que ha pedido la reprobación de Ladrero, así como de Pilar Alegría y Juan Antonio Sánchez Quero, por el 'caso Aguarón' para el próximo pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Ladrero ha reprochado su "falta de virtudes cívicas" y su "escasa talla política", asegurando que "solo se dedica a señalar a los alcaldes socialistas" mientras "calla ante los casos que afectan al Partido Popular". "Por sus hechos los conoceréis", ha comenzado la socialista, para añadir que Celma "está tan ocioso que solo se dedica a señalar a los alcaldes socialistas" y que "cuando son absueltos jamás pide disculpas".

La secretaria general del PSOE Zaragoza ha instado al dirigente popular a "confesarse" y le ha acusado de "tapar las irregularidades del Ayuntamiento de Calatayud", donde -según afirma- un informe de la Cámara de Cuentas refleja "nueve páginas plagadas de imprecisiones, incumplimientos e inexactitudes".

La socialista también ha reprochado el silencio del presidente del PP en Zaragoza ante los casos de alcaldes del PP "condenados por la justicia" como el caso de Cosuenda, al tiempo que ha recordado que el alcalde de Monterde "está imputado por fraude electoral y apropiación indebida de propiedades".

Ladrero ha exigido al Gobierno de Aragón y al Partido Popular "tratar a todos por igual" y dejar de ejercer una "doble vara de medir" en función del signo político de los cargos públicos. También ha pedido "esperar a que la justicia se pronuncie antes de hacer juicios paralelos" y "respetar los tiempos judiciales".

En cuanto al expediente del socialista Lucio Cucalón, Ladrero ha confirmado que está "suspendido de militancia hasta que se resuelva el procesamiento judicial" y que el partido "esperará a la sentencia antes de adoptar una decisión definitiva". Sin embargo, ha cuestionado el que PP Popular siga teniendo como afiliado al alcalde de Monterde, quien está imputado por "cosas gravísimas".

"¿Qué ejemplo puede dar?"

Durante su intervención, Ladrero ha puesto también el foco en la actuación de Celma como concejal en Urrea de Jalón, donde, según dice, "no pisa el territorio ni asiste a los plenos". "Es concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo, pero vive en Zaragoza. ¿Qué ejemplo puede dar a los alcaldes que trabajan día a día por sus pueblos?", ha cuestionado.

Asimismo, ha defendido la labor de los regidores municipales, muchos de ellos "sin cobrar un euro", y ha criticado la "vehemencia" con la que, a su juicio, el PP "persigue" a los alcaldes socialistas. "Desde el trono de la mesa de las Cortes de Aragón es muy fácil señalar, pero lo importante es trabajar, vivir en los pueblos y esforzarse cada día", ha subrayado.

Así, la dirigente socialista ha pedido al PP que "deje de practicar el populismo y la hipocresía" y que se centre en "trabajar por el bien común"."Celma debería aprender de los alcaldes. No sabe lo que es ser concejal, no ejerce y no pisa su pueblo. No tiene legitimidad para pedir absolutamente nada", ha sentenciado.