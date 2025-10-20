Azcón: "Los zaragozanos no tienen que preocuparse por la construcción de La Romareda, el proyecto va a seguir adelante"

En medio de la crisis mayúscula que vive el Real Zaragoza en su proyecto deportivo, las dudas se extienden incluso al futuro del club en la sociedad La Nueva Romareda. La entidad deportiva es uno de los tres socios y debe abonar 40 millones de euros en los próximos años, 10 de ellos antes del 31 de diciembre, unas cantidades inasumibles en caso de descenso.

Ante ello, el presidente Jorge Azcón y la alcaldesa Natalia Chueca han tratado de desligar la situación deportiva con el futuro de la sociedad La Nueva Romareda. “La situación deportiva nos preocupa extraordinariamente, pero los zaragozanos no tienen que preocuparse por la construcción del nuevo campo de fútbol para que Zaragoza sea sede del Mundial 2030. Este proyecto va a seguir adelante y es imparable”, ha garantizado el líder del Ejecutivo autonómico.

De hecho, Azcón sostiene que la crisis deportiva le hace estar “más convencido que nunca” de la idoneidad de que las instituciones públicas entraran en el proyecto. “Menos mal que apostamos por un nuevo campo de fútbol. Imaginen que Zaragoza se queda fuera del Mundial 2030. Sería un error que no me perdonaría. La construcción del campo es imparable y Zaragoza será sede del Mundial”, ha insistido.

Tanto el presidente como la alcaldesa no han ocultado su “preocupación” por el estado deportivo del club, hundido como colista de Segunda División y obligado a una reacción inmediata para no poner (aún más) en riesgo el futuro de la cuarta ciudad de España en el fútbol profesional.

“Esto no lo vamos a levantar solamente estando preocupados, sino expresándoles ánimo a los jugadores. Confío en que acertemos con el nuevo entrenador, que se incorporen nuevos jugadores y el Real Zaragoza esté donde todos queremos que esté”, ha añadido Azcón.

En la misma línea, Chueca ha afirmado que se debe “mirar por separado” el proyecto de La Romareda y la deriva del club. “Estamos preocupados, y espero que con los cambios que se van a hacer lleguen las victorias”, ha afirmado.

Además, la alcaldesa ha presumido del apoyo que se ha dado al club desde su Ayuntamiento. “Este Gobierno ha sido el que mayor apoyo ha dado al club a la hora de impulsar un nuevo estadio para la ciudad. Desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo posible para tener el estadio que merece”, ha subrayado Chueca.