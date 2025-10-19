Una mítica sala de fiestas de Zaragoza, a la venta por 720.000 euros: "Un local con historia, identidad y proyección"

Uno de los templos del ocio nocturno y la cultura en Zaragoza busca nuevo propietario. La Sala López, emblemática discoteca y sala de conciertos situada junto al río Ebro, se ha puesto a la venta por 720.000 euros, según el portal inmobiliario Idealista.

Durante más de una década, este espacio ha sido un referente indiscutible para los amantes de la música en directo, atrayendo a artistas nacionales e internacionales y consolidando una clientela fiel. Su ubicación, en pleno corazón de la ciudad y a pocos minutos de la Basílica del Pilar, refuerza su valor como inmueble de prestigio.

“Local de prestigio en el panorama musical nacional, con clientela fiel y reconocimiento como punto clave en la agenda cultural zaragozana. Gran potencial de negocio, perfecto para continuar con la actividad de sala de conciertos discoteca, como para reconvertir en otro proyecto”, proponen en la descripción del inmueble.

El local, de 550 metros cuadrados y con licencia de actividad de discoteca (Grupo 3) y un aforo máximo de 470 personas en la zona principal y 40 en la cafetería, cuenta con escenario, cabina de DJ, guardarropa, almacén y zona office. Todo ello dentro de un recinto insonorizado y acondicionado para eventos musicales, actuaciones o nuevas propuestas de ocio.

La Sala López se ofrece tanto para continuar con su actividad habitual como para reconvertirse en otro tipo de negocio cultural o de entretenimiento. Su venta supone, en palabras de muchos zaragozanos, el posible cierre de una etapa en la vida nocturna de la ciudad, pero también la oportunidad de abrir una nueva.