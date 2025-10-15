Zaragoza pone fecha a las licencias exprés para agilizar la construcción de vivienda: estos son los plazos y condiciones

El Ayuntamiento de Zaragoza busca fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas en la capital aragonesa. Con esta premisa, desde el Consistorio han puesto en marcha una simplificación administrativa para la concesión de licencias urbanísticas. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, tras la reunión de este miércoles con sectores urbanísticos y económicos de la ciudad.

"Va a resultar una medida pionera a nivel nacional que va a ser tomada como ejemplo", ha indicado. De esta forma, ha adelantado que tras la aprobación del decreto en junta de Gobierno de Zaragoza a partir de noviembre ya podrán solicitarse la 'licencia exprés'.

Esta agilización administrativa se centrará en dos variantes ya que los interesados podrán solicitar una declaración responsable y la habilitación de autorizaciones inmediatas. Chueca ha enfatizado que este decreto nace con la necesidad de dar soluciones y que "la Administración pública no se convierta en un escollo burocrático que ralentice los procesos".

Por un lado, ha explicado que en el caso de la Declaración responsable se enfoca en obras menores como cambios de ventanas, todo lo referido a ventilación en viviendas. Mientras en locales se podrá ejecutar para la supresión de barreras arquitectónicas o climatización. En el caso de edificios para reparaciones puntuales de cubierta y fachada o para instalar placas fotovoltaicas. Por último, en espacios abiertos para sondeos o actuaciones en solares como el vallado, desbroce, limpieza, acondicionamiento.

La Declaración Responsable también servirá para iniciar obras mayores de reforma en edificios existentes, acondicionamiento de locales sin uso, refuerzo estructural, rehabilitación energética de fachadas, o supresión de barreras arquitectónicas.

Si bien ha matizado que quedan excluidas todas aquellas actuaciones en edificios protegidos para crear o ampliar nuevas plantas, para segregaciones, o para cambiar el uso de un local a vivienda o de oficina a vivienda.

Por otro lado, para aquellos supuestos sometidos a licencia y fuera del ámbito de la Declaración Responsable, se podrá habilitar una autorización inmediata (licencia exprés) desde la solicitud para el inicio de obras de excavación y cimentación hasta cota cero.

Esto afecta a Obras de Nueva Planta y se habilita la autorización inmediata en el momento de la presentación del Proyecto Básico de Construcción para acometer las obras de excavación y cimentación a cota cero. De esta forma, Chueca ha explicado que desde el Ayuntamiento "nos comprometemos a que cuando tengan que comenzar a construir en altura esté ya la licencia urbanística".

Para poder llevar a cabo la construcción bajo licencia exprés desde el Consistorio solicitan un aval como responsabilidad. Asimismo, también ha aclarado que en el caso que no se les conceda la licencia, los constructores deben "garantizar la reestructuración del entorno absoluta".

Del mismo modo que en la Declaración Responsable, no se podrán adherir a la licencia exprés aquellos edificios protegidos y las edificaciones en áreas de intervención pendientes de aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento o gestión (reparcelación o urbanización).

Todas las obras igualmente deberán pasar por la inspección correspondiente desde los Servicios de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Esta medida va a generar un impacto positivo en la economía de Zaragoza", ha enfatizado Chueca. Según ha mencionado, el área de Urbanismo atiende al año 32.000 expedientes de los un 75% de ellos podrán agilizarse por esta vía lo que supondrá "poder poner más esfuerzo en proyectos de mayor envergadura".