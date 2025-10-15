Nuevo paso para el centro deportivo 'top' de Zaragoza: otros 14.000 euros para recuperar el ruinoso negocio de la Expo

Zaragoza quiere recuperar y poner de nuevo en valor las instalaciones de la Expo 2008 en el parque del Agua. Entre los muchos planes que hay para hacer brillar el recinto, el Ayuntamiento tiene pensado crear un centro deportivo 'top' en lo que fue una de sus concesiones más ruinosas: el canal de Aguas Bravas, que contó en su día con una inversión cercana a 6 millones de euros.

Pese a que las expectativas estaban muy altas para este recinto, no acabó de triunfar. El motivo: desde que se abrieron las puertas de las instalaciones, la balsa inferior perdía agua. Un problema que obligaba a aumentar el bombeo y que encarecía los costes de luz a niveles desproporcionados.

Pero como con otras muchas concesiones, como las Playas -que llevan ya dos veranos sin abrir- o el centro deportivo Soccer World -que acumula una deuda de 1 millón de euros-, el Consistorio ya se ha puesto a trabajar en su reconversión. Erradicado el lodo y la suciedad en el canal de Aguas Bravas, el siguiente paso -mientras se preparan los pliegos para sacar a concurso la gestión de las instalaciones- es reparar y poner en funcionamiento la cinta transportadora para el remonte de embarcaciones.

Para ello, desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado un contrato de 14.520 euros (IVA incluido) que tendrá una duración de dos semanas. De hecho, según se señala en los documentos, se penalizará económicamente a la empresa en caso de retrasos con 300 euros al día (en caso de que sea entre 1 a 7 días) y de 400 euros por jornada (de 8 a 14 días).

El contrato, además, recoge una serie de prescripciones técnicas que se valorarán positivamente a la hora de llevar a cabo las actuaciones. Por ejemplo, se concederá la puntuación de 20 puntos a la oferta que reduzca el plazo de ejecución en una semana y se establece un plazo de garantía de 1 año sobre todos los elementos y actuaciones que se hayan llevado a cabo por el adjudicatario.

Y es que, en cuestión de tiempos, cuanto más rápido se reparen las instalaciones antes se podrá sacar a licitación el contrato para conseguir un centro deportivo integral 'top'. Porque la idea que tiene el Ayuntamiento es destinar la actividad del canal de aguas bravas para un proyecto que aúne "la tecnificación y la promoción de los deportes, la educación e investigación deportiva, el ocio y el turismo".