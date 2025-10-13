La Ofrenda de Flores 2025 de Zaragoza pasa por primera vez de la medianoche y es la más larga de la historia

La Ofrenda de Flores más larga de la historia. Ese es el balance de este Día del Pilar 2025 en Zaragoza, el día grande de la ciudad. De nuevo, un año más, se han batido récords y esta Ofrenda será recordada como la primera que pasa de la medianoche y, por tanto, concluye al día siguiente de que empieza.

El último ramo de flores lo puso un voluntario de Zaragoza a las 00.19, por lo que en total, la Ofrenda tuvo una duración de17 horas y 49 minutos, ya que el primer grupo salió a las 6.30 y el último estaba previsto a las 23.30.

La primera estimación del Ayuntamiento de Zaragoza del número definitivo señala que ha habido más de 120.000 oferentes, mientras que la plaza del Pilar ha registrado el paso de 440.000 personas durante la jornada más especial del año para Zaragoza, en la que un tiempo primaveral acompañó a los participantes.

Las actualizaciones de cifras fueron pasando de los 25.000 antes de las 11.00, a los 43.000 a las 14.00, los 68.000 a las 18.00 y finalmente más de 120.000.

El grupo encargado de abrir la Ofrenda fue el de 'Las Costureras Malotas', un nombre que nace por el grupo de alumnas de indumentaria tradicional. Tras ellas, pasaron cientos de asociaciones, pueblos, colectivos o empresas, así como personas individuales, todo el mundo luciendo sus trajes tradicionales, peinados y flores con emoción y fervor por la patrona.

Durante la larga Ofrenda, los aviones caza sobrevolaron la Basílica del Pilar como marca la tradición y los bomberos realizaron un espectacular acto ondeando una bandera. Por supuesto, hubo otros momentos especiales como las pedidas de matrimonio, una de ellas protagonizada por la Policía Nacional, las primeras veces de los más pequeños o grandes actuaciones de jotas y de bailes típicos internacionales.