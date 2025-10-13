Más de la mitad de los zaragozanos prefieren una línea este-oeste del tranvía a ampliarlo hasta Arcosur

Resultado de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

Más de la mitad de los zaragozanos preferirían una segunda línea del tranvía que conecte el eje este-oeste a ampliar el servicio actual por Arcosur. Así se desprende de la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, en la que hasta un 59,3% de los consultados se muestran a favor de la primera opción.

El crecimiento de Arcosur, uno de los barrios en los que más pisos se están construyendo, obligará a repensar la movilidad de la capital, pero los vecinos de San José y Las Delicias también reivindican mejores conexiones.

La segunda línea ha tenido como firme defensor al PSOE, mientras que la ampliación hasta Arcosur ha sido largamente reivindicada por Vox.

El PP de Natalia Chueca también es consciente de que el crecimiento de la capital hará necesarios cambios para no dejar atrás los nuevos desarrollos, desde zonas como Vadorrey a la avenida de Cataluña, el entorno de la estación de Delicias o Valdefierro, aunque la ampliación de la actual línea 1 queda descartada por una cuestión jurídica, ya que la formulación de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza no lo permite.

La línea 2 tampoco lo tiene fácil. Además de requerir un presupuesto millonario, el encaje técnico es de todo menos sencillo. “El tranvía no cabe por el trazado que se propuso en su día”, repiten desde el Ayuntamiento cada vez que se reabre el debate.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué dice la calle? Los votantes del PSOE se muestran claramente a favor de la línea 2 (70,4%), aunque quienes más claro lo tienen son los de ZEC (80%). Lo mismo ocurre, curiosamente, con los del PP -que priorizarían esta opción (63,8%) sobre la ampliación (31,9%)- y los de Vox (51,2% a favor de la línea 2 y 34,1% de llevar los Urbos 3 hasta Arcosur).

Por sexos, la segunda línea obtiene más apoyo entre los hombres (60,8%) que entre las mujeres (57,8%), siendo la franja que más claro lo tiene la que va de los 17 a los 35 años (61,5%). La opción de Arcosur, por su parte, se queda con un respaldo del 29,7% en el caso de ellos y del 26,5% en el de ellas.

Bus urbano

Con todo, un 42% de los ciudadanos opinan que el actual servicio de bus urbano, que en breve saldrá a licitación, es “bueno”, y un 10,8% le da, incluso, un “muy bueno”.

La ciudad ha estado a punto de sufrir otra huelga de los conductores de Avanza en plenas Fiestas del Pilar, pero las negociaciones entre la plantilla, liderada por CCOO, y la empresa han terminado llegando a buen puerto con un convenio llamado a garantizar la paz social durante unos cuantos años.

Las valoraciones negativas no llegan al 24%, con un 18% que definen el servicio como “malo” y un 5,8% que dice que es “muy malo”. Ahora bien, la opinión va también por partidos, con peores notas en la izquierda que en la derecha.

Limpieza y seguridad

La limpieza es otro de los temas que más preocupa -y ocupa- a los gobiernos municipales. Para un 24,7% de los encuestados por SocioMétrica, las calles de Zaragoza están “limpias”, mientras que otro 28,3% contesta que están “poco sucias”.

Las respuestas positivas predominan respecto a las negativas. Para el 24,7% están “sucias”, y en el peor extremo se sitúan un 10,5% de los participantes, que responden “muy sucias”.

Los comentarios más negativos llegan de los votantes de la izquierda. Si en el PP hasta un 76% ven la ciudad limpia o poco sucia y en Vox los porcentajes se sitúan en el 43,9% y el 29,3%, respectivamente, entre los fieles al Partido Socialista, un 33,3% afirman que están sucias y otro 13% dan al servicio la peor nota.

Los más críticos son quienes votaron a CHA en las últimas elecciones. Más de la mitad (54,5%) ven “sucia” la ciudad, dato que, en el caso de ZEC se queda en el 30%.

Seguridad

Zaragoza presume de ser una de las ciudades más seguras de España, aunque partidos como Vox llevan meses advirtiendo del aumento de la delincuencia. Este debate tiene también su reflejo en los resultados de la encuesta.

La respuesta mayoritaria, si no se atiende a los colores políticos, es que sí; que Zaragoza es una ciudad segura. Lo creen un 62% de los consultados, con un 30,5% que se decantan por el “no” y otro 7,5% que no sabe o no contesta.

Convencidos del “sí” se muestran los votantes del PP (74,5%) e incluso los del PSOE (74,1%), pero entre los de Julio Calvo, la respuesta mayoritaria es la contraria (51,2%). Es, de hecho, el único partido en el que prima el “no”’, dado que, en el caso de ZEC, un 90% ven a Zaragoza como una ciudad segura para vivir.

Aquí vuelve a ser interesante atender el desglose por sexo y tramos de edad. Quienes ven más inseguridad son las mujeres (32%). Especialmente, las que tienen entre 36 y 59 años. En esa franja, el “no” es la respuesta elegida por el 35,8% de los participantes.

Políticas de juventud

El cierre de hasta siete Zonas Jóvenes, entre las que destacan las de Valdespartera, La Jota, Parque Goya o Casablanca, ha sido duramente criticado en los últimos meses por un sector de la sociedad y los partidos de la izquierda. Desde el Consistorio han tratado de hacer ver que el modelo anterior había quedado obsoleto y necesitaba ser adaptado a la realidad de los jóvenes del siglo XXI.

Sin embargo, hasta un 45,1% de los encuestados por SocioMétrica considera que las actuales políticas de juventud no son acertadas. Es la respuesta más repetida, con un 36,6% de los participantes a favor de los cambios impulsados por la concejala Ruth Bravo y un 18,3% que se queda en el “no sabe, no contesta”.

La defensa más cerrada viene de los simpatizantes del PP (54,3%), aunque entre las filas populares también es alto el porcentaje del “no” (30%). La cosa cambia cuando se mira a la izquierda del tablero político. En el PSOE, los porcentajes se invierten, con un 53,7% en contra y un 31,5% a favor, y en ZEC, el rechazo llega al 50%.

Aquí, Vox no comparte resultado con el PP. Sus votantes se muestran mayoritariamente en contra de lo que está sucediendo (59%), aunque los más críticos son los de CHA (63,6%).