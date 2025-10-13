Las Fiestas del Pilar superan a las de 2024 con más de 2,6 millones de asistentes: esta es la nota que ponen los zaragozanos

A falta de los últimos actos del día, con el Rosario de Cristal, el ‘Somos’ y los fuegos artificiales, las Fiestas del Pilar ya se consideran un gran éxito. El balance provisional cifra una participación acumulada de 2.686.719 de personas, número que aumentará al final de la jornada de este lunes 13 de octubre.

Así pues, Zaragoza incrementa la participación registrada el pasado 2024 y ratifica el seguimiento masivo de los actos programados. “Van a volver a ser fiestas de récord”, ha exclamado esta tarde la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Igualmente, ha matizado que este año se podía “esperar más”, ya que ha habido un día más de fiestas (10 días en lugar de 9).

La Ofrenda de Flores, el principal acto, ha registrado 120.000 oferentes y casi 18 horas de Ofrenda, la más larga de la historia.

A lo largo del día, acudieron a la plaza otras 472.000 personas como público, lo que suma una participación de 592.000. Además, este 2025 ha sido la primera vez que ha terminado al día siguiente, en concreto, a las 00.19.

Por otro lado, la Ofrenda de Frutos ha duplicado el público asistente que en 2024 aglutinó a 52.000 personas y este 2025 ha alcanzado las 114.875 personas. La participación de oferentes ha llegado a más de 3.700 personas, con 800 personas pasando a título individual.

Actos de calle

La participación en los actos de calle ha alcanzado cifras muy destacadas, con un total de 2.075.610 asistentes, lo que representa el 77,25% del conjunto de la participación registrada durante las Fiestas del Pilar. Estos datos confirman el éxito y la alta implicación ciudadana en las actividades desarrolladas en el espacio público, consolidando la calle como uno de los principales escenarios de la celebración.

Los actos tradicionales han reunido a 1.061.013 asistentes, los grandes recintos y conciertos a 478.498, y los espacios especializados en plazas y calles a 819.320 personas, con especial protagonismo de los Food Trucks (153.300 personas), el Recinto Ferial de Valdespartera (445.100) y la Oktoberfest (26.041).

La oferta infantil se reafirma como una de las más queridas por el público, con 251.522 participantes. Río y Juego volvió a liderar la afluencia con 130.000 niñas y niños, seguido del Parque de las Marionetas (29.215 asistentes y 7.917 entradas vendidas para las carpas, un 10% más que en 2024) y la Barraca de los Títeres (6.623).

A falta de la jornada de tarde, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y sus toboganes infantiles han registrado un total de 85.184 usos. El gran protagonista de este año ha sido el nuevo León Garganchón, que en su primera edición superó al propio Tragachicos con 15.296 participantes, convirtiéndose en el nuevo icono infantil del Pilar y en una de las novedades más celebradas por las familias.

Los conciertos del Escenario Ámbar Fuente de Goya han reunido a 184.888 asistentes, siendo el más multitudinario el de Los40 Pop Festival (37.941 personas), seguido por Los40 Dance (35.550), y el Padre Guilherme (17.070 personas).

Otros escenarios de referencia, como la Estación del Norte y el Jardín de Invierno, han contabilizado 29.700 y 9.900 espectadores, respectivamente, consolidando la oferta musical de las fiestas como uno de los grandes atractivos para el público local y visitante.

En conclusión, el balance por parte del Ayuntamiento de Zaragoza es “positivo” y se muestran “contentos” con la participación del público y la respuesta cívica.

Valoración de los encuestados

La encuesta de opinión realizada durante las Fiestas del Pilar a través de 1.000 entrevistas presenciales con muestreo aleatorio, reflejan un alto nivel de satisfacción de los zaragozanos y visitantes.

Las Fiestas han sido valoradas como “buenas o muy buenas” por 8 de cada 10 encuestados. Un 38,1% las valora como “muy buenas”, el mejor dato de toda la serie histórica iniciada en 2013.

La nota media global es de 7,9 sobre 10, mejorando el 7,67 de la pasada edición, pero por debajo del máximo de 8,04.

Los jóvenes menores de 30 años son los más satisfechos (media 8,74), mientras que los mayores de 60 mantienen una opinión algo más moderada. Por sexos, los hombres otorgan un 8,04 frente al 7,78 de las mujeres.

La programación infantil y los actos tradicionales son los más valorados, tanto en la encuesta como en las cifras de participación, destacando la Ofrenda de Flores. Los escenarios más conocidos y frecuentados son el de la Fuente de Goya - Ámbar, Fuente de la Hispanidad y Río y Juego, según reflejan las entrevistas.

Los servicios municipales son muy valorados por la ciudadanía y la limpieza alcanza un récord histórico con 8,59 puntos. En cuanto a la seguridad ciudadana, se reafirma la percepción de unas fiestas seguras con una nota de 7,9. Por su parte, los espacios seguros y la movilidad se mantienen en notas similares con respecto a 2024.

Las Fiestas del Pilar son, sin duda, el momento más importante del año para muchos sectores como el hostelero, el turístico o el comercial. En ese aspecto, el gasto medio estimado por persona asciende a 200 euros, ligeramente superior al pasado curso (191,7 euros).

La programación general, la información municipal y la apuesta por la descentralización mantienen notas de notable alto. La comunicación en las redes sociales también es bien valorada como medio de información por un 74% de los encuestados.