Andrea (24 años), la primera vez de una dj zaragozana en el escenario más importante del Pilar: "Impone bastante"

Las Fiestas del Pilar están para disfrutarlas como para cumplir sueños. Si no que se lo digan a Andrea Arribas. Esta joven de 24 años logró un hito más en su temprana carrera como dj al tocar el pasado jueves en el recinto más importante de las Fiestas, Espacio Zity.

"Cuando me contactaron me quedé flipando", recuerda esta joven. Así, reconoce que no se lo esperaba que quisieran contar con ella, pero que la ilusión fue enorme en el momento en el que se lo dijeron: "Me recomendaron djs residentes de Espacio Zity, lo que está muy guay", admite animada.

Horas después de que haya acabado su sesión en la carpa 'Zaragoza', Andrea reconoce que "impone bastante" ya que resulta ser el "escenario más grande" en el que esta joven ha tocado hasta la fecha. Así, con un Espacio Zity a rebosar, Andrea se enfrentó a un público entregado y con muchas ganas de fiesta que a su parecer lo dieron "todo".

Además de suponer un sueño hecho realidad, también fue un reto personal ya que como reconoce con voz tímida a veces le entra la vergüenza con el micrófono, pero eso no le quitó dar lo mejor de sí y animar a la gente.

Como apoyos incondicionales estaban sus amigas de toda la vida de Zuera: "Me acompañan siempre y esta vez no podían faltar", cuenta contenta al recibir tanto cariño.

No fueron las únicas ya que su hermana pequeña también se sumó a la fiesta junto a todos sus amigos. Todo un club de fan que la recibieron con pancartas, camisetas y cachirulos personalizados con su logo y nombre.

Andrea junto a sus amigas y los cachirulos que prepararon para su actuación en Espacio Zity en Zaragoza Cedida

Tras acabar su bolo, esta joven admite que entre todas las canciones que no podían faltar se encuentra el nuevo remix del Canto de la libertad de José Antonio Labordeta a manos de su compañero dj Eddy Charlez: "Por las fechas y lo que significa se tenía que poner", reconoce divertida. Una canción que aplaudieron los asistentes con fuerza.

Un hobby convertido en trabajo

Pero para llegar hasta donde está ahora mismo, esta zufariense comenzó todo como sus amigas admiten "una broma": "Les decía que quería estar ahí arriba poniendo música para todos", recuerda Andrea. Una intención que se terminó convirtiendo aún más real cuando al comentárselo a su madre, no dudó en decirle "vas a cumplir todo lo que te propongas".

De esto, hace ya alrededor de cuatro años. Así, el camino comenzó en forma de regalo de Reyes Magos con su primera mesa de mezclas. Desde ese momento, Zuera se convirtió en su primer escenario con bolos en los distintos bares y celebraciones familiares.

"Tocar en casa" como ella misma dice refiriéndose al escenario de Zuera en sus fiestas patronales afirma que "siempre es especial: "Es una pasada porque están hasta mis padres, que se quedan hasta la hora que haga falta". A lo que suma todos los "mensajes de cariño" que recibe tras sus actuaciones.

Más allá de triunfar en su pueblo, un momento que resultó ser crucial en su carrera como dj fue cuando le llamaron de la discoteca Fox en Zaragoza para ser su dj residente. De eso hará dos años en enero y no lo cambiaría por nada: "Lo que empezó siendo como un hobby se ha convertido en mi trabajo", concluye.