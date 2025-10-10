Lola Ranera y Gómez Gámez (PSOE), contundentes con la huelga del tranvía: "La alcaldesa debe resolver este caos"

La portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, ha expresado su "preocupación" ante la huelga inminente de los tranvías a partir del 12 de octubre, el Día del Pilar. Lo ha hecho justo en frente de la parada de los convoyes en la plaza España, acompañado del concejal Alfonso Gómez Gámez.

"Estamos muy preocupados por la actitud irresponsable de la alcaldesa de Natalia Chueca. Estamos hablando de una huelga el día 12 de octubre, no hace falta recordar que es el día más importante de la ciudad, momento en el que los ciudadanos y ciudadanas más utilizan el transporte público", ha expresado Ranera.

Ha detallado que "más de 150.000 oferentes participarán en la Ofrenda de Flores, a la que asistirán vecinos de todos los barrios de Zaragoza". Asimismo, ha señalado otro de los momentos en los que también se podrían producir problemas por los paros: "Hablamos de nuestros chavales que por la noche subirán a Espacio City y necesitan el tranvía para moverse".

Imagen de caos

Una situación, ante la que Ranera y su grupo se han preguntado "cuál es la imagen que quiere proyectar la alcaldesa, ¿el caos?". En este sentido, la edil ha recordado que estas Fiestas ya han mostrado "bastante malestar, primero por la eliminación de los puntos violetas y luego por la bronca con los pregoneros".

A su modo de verlo, "tanto los zaragozanos como los trabajadores se merecen que la alcaldesa se siente hoy en su despacho y que resuelva este conflicto". Ha añadido que la "única" prioridad de la regidora "tiene que ser solucionar este problema, debe dejar a un lado las fotos y tanto Instagram".