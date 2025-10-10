Uno de los espacios más espectaculares de la Expo se protege del calor: serán 110 toldos por más de 110.000 euros

La Expo de Zaragoza, años después de su clausura, sigue debatiéndose entre la nostalgia de lo que fue y el potencial de lo que podría volver a ser. Varios son ya los proyectos que ha iniciado el Ayuntamiento en todo el parque del Agua, como la limpieza del Canal de Aguas Bravas o los intentos de recuperar las Playas.

Una renovación de este espacio en el que también se ha tenido en cuenta el cambio climático y el calor. Hace unos meses, el Consistorio colocó 33 nuevas lonas de colores en el Frente Fluvial -una de sus zonas más castigadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento-, sustituyendo a las desgastadas piezas originales de la muestra internacional de 2008.

Ahora, tras el éxito que tuvo entre los vecinos de la zona esta medida, el Ayuntamiento ha pensado en instalar también lonas en otro espacio de la Expo: el anfiteatro y sus alrededores. El objetivo, y así se señala en el contrato, es recuperar este emblemático espacio al aire libre y adaptarlo a las nuevas condiciones climáticas.

Y, es que, ya lo anunció en su día el Consistorio: aún quedaban disponibles cerca de 92.000 euros del presupuesto destinado este proyecto. "La idea es seguir interviniendo en zonas como el anfiteatro y las plazas temáticas", indicaron, abriendo la puerta a ampliar la cobertura textil en una futura fase del proyecto.

Unas 110 lonas

El proyecto que han sacado ahora a contratación está valorado en 110.231 euros (IVA incluido) y contempla la colocación de unas 110 lonas que servirán como elemento de protección frente al calor y el sol, especialmente durante los meses de verano. Esta actuación busca mejorar el confort tanto del público como de los artistas que participan en los diversos espectáculos musicales y culturales que se celebran en el recinto.

Desde el Ayuntamiento explican que la medida forma parte de una estrategia más amplia de puesta en valor y revitalización de los espacios de la Expo 2008, con el fin de que puedan seguir siendo utilizados como escenarios culturales y de ocio para la ciudadanía.

Además de su función estética y de sombreado, las nuevas lonas contribuirán a reducir la temperatura ambiente en el anfiteatro, haciendo el entorno más sostenible y acorde con las exigencias climáticas actuales.

Otros intentos

Se trata de una práctica que ya ha sido utilizada en otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, en septiembre el Ayuntamiento ya sacó un contrato para la compra de 175 toldos que se instalarán en el Rastro. El contrato era de 18.148,79 euros.

Una búsqueda de sombra que en algunos casos no ha sido siempre bien recibida. En la calle Delicias, los toldos -puestos por la anterior corporación municipal- causaron cierta sensación. Y no precisamente buena. Costaron unos 492.000 euros, medían unos cinco metros de ancho, seis de largo y lo más reseñable de todo es que causaron un auténtico revuelo por su "poca" utilidad.

La iniciativa fue una prueba piloto -dentro del Plan Local de Comercio y Hostelería- que buscaba mejorar las condiciones ambientales del entorno y disminuir el efecto isla de calor con 50 velas de forma triangular que, una vez colocadas, apenas daban sombra. A día de hoy, no hay ningún toldo puesto en la calle.

No obstante, parece que la intención del actual Gobierno es buscar sombra y espacios frescos en las zonas de Zaragoza con más afluencia. Una medida que intenta frenar las altas temperaturas que se generan en la capital de Aragón en verano.

