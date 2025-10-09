Manuel y Rosa, el matrimonio zaragozano que lleva 20 años ayudando en las Fiestas: "Vivirlo desde dentro es precioso"
A sus 77 años, ambos aseguran sentirse "afortunados" por lo que han experimentado con su voluntariado.
Zaragoza vive sus días grandes esta semana. En total, las Fiestas del Pilar son 10 días de alegría, celebraciones y reencuentros en las calles que, lejos de lo que pueda parecer, supone muchos meses y horas de trabajo que no se ven.
Detrás de cada actividad, hay un grupo de personas altruistas que trabajan organizando, ayudando e informando a los ciudadanos y visitantes que llegan estos días a la capital aragonesa. Este año, son más de 700 personas las que colaboran diariamente con el Ayuntamiento para que las fiestas salgan a la perfección.
Y lo hacen, además, de forma altruista y por "placer". Ejemplo de ello son Rosa y Manuel, quienes a sus 77 años llevan casi 20 años trabajando como voluntarios durante las Fiestas del Pilar.
Para ellos, esta "experiencia" comenzó en el 2006. "Lo decidimos hacer juntos y... si somos sinceros fue algo más bien 'egoísta' porque nos fascinaba la idea de poder vivir todo desde dentro", explica el hombre.
Después de dos décadas, ambos aseguran sentirse "afortunados" por todo lo que han podido descubrir de las Fiestas a través del voluntariado. "Ha sido precioso", asegura Rosa.
Su tarea es "básicamente estar presente por si alguien nos necesita". A veces ayudan a los ciudadanos a encontrar los baños o puntos de información, y otras veces disfrutan haciendo sonreír a los más pequeños ayudándoles a subir a lo alto del tragachicos. "Siempre depende de la actividad a la que te apuntes, puedes decidirlo", explican.
"Siempre hay tiempo para disfrutar"
Pese a que son muchas las actividades en las que ayudar -este año más de 1.000, para ser exactos- ambos aseguran que "siempre hay tiempo para disfrutar". Sobre todo porque, después de tantos años y horas de voluntariado, la pareja ha conseguido forjar relaciones "muy bonitas" con el resto de sus compañeros.
También hay otros amigos que van haciendo conforme pasan los Pilares. "Hay gente que no conoces pero que es agradable y, al final, les coges cariño a todos", señalan.
Este año se han apuntado a cinco actividades, entre ellas la Ofrenda Floral Subacuática o ayudar a los más pequeños en Río y Juego. "Queríamos vivir la experiencia un poco más relajados porque también nos gusta pasar tiempo con nuestro nietos", cuentan.
Y, es que, Manuel y Pilar tienen seis nietos con los que también disfrutan "mucho" estos días. No obstante, aseguran que pese a los pequeños de la casa o la edad siguen con ganas de ayudar. "Nos gusta tener tiempo para el voluntariado, para reunirnos con los compañeros y vivir las fiestas con unos ojos que no podríamos si no participáramos", aseguran.
Precisamente por todas las experiencias que han ido acumulando a lo largo de estos años animan a todo el que pueda a sumarse. "Merece muchísimo la pena, es precioso hacer lo que hacemos", reiteran.