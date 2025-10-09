Lola Ranera y Gómez Gámez (PSOE), críticos con las Fiestas: "¿Alguien pensaría que estamos en Pilares hoy en el centro?

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha criticado la "falta de alegría en las calles" que se vive estos días en el centro de Zaragoza. "¿Alguien pensaría que estamos en plenas Fiestas del Pilar, aquí, ahora mismo, en el corazón de la ciudad? Chueca ha convertido las fiestas populares en solo fiestas de consumo, cuando realmente deberían convivir estos dos modelos", ha denunciado, acompañada del concejal Gómez Gámez.

Ambos han coincidido en que "se han perdido muchas cosas". Así, han denunciado la pérdida de las Casas Regionales, la Feria General y los artistas callejeros, "que apenas han salido a las calles".

El problema, según Ranera, es que la ciudadanía ahora, en las fiestas, "o gasta dinero o desgraciadamente, no puede disfrutar estas fiestas". "Hemos perdido el ambiente, las costumbres, lo popular... en definitiva, lo que nos hace ser muy grandes y ser una gran ciudad", ha lamentado.

Y, es que, según la edil estas tradiciones que ahora "parecen haberse perdido" son las que atraían a otras personas a visitar Zaragoza. "Acudían para mezclarse, para disfrutar de sus calles", ha asegurado.

No obstante, tal y como lo ve Ranera, ahora "nos encontramos que solo hay espacio para el consumo en las fiestas". Motivo por el cual, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, y a su equipo de Gobierno "volver ese espíritu de fiestas populares y dejar atrás el modelo actual".

Respuesta institucional

En relación a la rueda de prensa del PSOE sobre las Fiestas del Pilar, la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, considera que "tener más de 1.000 actos programados y, a fecha de este jueves, más de 860.000 personas que se han contabilizado como participantes, es, según el PSOE, una ciudad sin ambiente". Asimismo, ha recordado que el 78% de todos los actos son de carácter gratuito.

"Se empeñan en pedir que vayamos contra la seguridad ciudadana y programemos en todas las plazas del centro. Déjen de utilizar a todo el mundo, lo único que pretende el PSOE es intentar dividir y perjudicarlos por mero rédito político", ha reclamado.

Por otro lado, ha recordado que "la Plaza Aragón, Paseo de la Independencia y zonas aledañas tienen programación, tanto fija como itinerante del Ayuntamiento de Zaragoza, e invitamos a que se acerquen estos días para comprobar el talento que desprenden estos espectáculos familiares". Además, "los artistas de calle siguen desarrollando su labor como en el resto del año y en los puestos que tienen asignados, y, todo esto, no está reñido con los grandes recintos".

"Para Lola Ranera, desgraciadamente el espacio Zity es consumismo, aunque decenas de miles de personas diariamente le demuestran que les encanta disfrutar de la música como una cultura que nos une, sea cual sea el género", ha concluido.