Revés a la Torre del Agua: el concurso de la nueva iluminación queda desierto al excluirse a las tres empresas

Importante revés a los planes del Gobierno de Aragón con la Torre del Agua de Zaragoza. Las tres empresas que optaban a instalar su nueva iluminación han sido excluidas del concurso público, por lo que se declarará como desierto y deberá comenzar una nueva licitación para elegir a la encargada de la renovación de la fachada.

La semana pasada, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN publicó que dos de las tres empresas ni siquiera superaron el primer corte. Telefónica subió su oferta a la plataforma seis minutos tarde y Bienvenido Gil S. L. fue excluida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital, la encargada de diseñar previamente la nueva iluminación.

Con ello, la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedaba como única candidata y favorita para ser elegida, pero la Mesa de Contratación también ha desestimado su oferta al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.

En concreto, la UTE ha recibido una puntuación de 10,5 puntos sobre 25 para el proceso constructivo y un 3 en el suministro de materiales, donde el máximo era 10. Entre ambas, suman 13,5 puntos, cuando los pliegos recogen expresamente que el mínimo para ser validada debe estar en 15 sobre 35.

Ahora, el Gobierno de Aragón se ve obligado a retomar el concurso desde el inicio, con la esperanza de que algunas de las empresas que sí tienen capacidad para cumplir los requisitos técnicos puedan presentarse con todas las garantías y en tiempo y forma.

Fuentes de la Consejería de Fomento sostienen que esta segunda licitación, que tendrá el mismo precio que la primera, se lanzará lo más rápido posible, con el convencimiento de que se cumplirán los requisitos formales, técnicos y económicos. De hecho, no ha dado tiempo ni a destapar la cuantía económica que ofrecían las tres candidatas.

Desde el Gobierno aragonés esperan que esta segunda licitación no comprometa los plazos previstos para la nueva iluminación, prevista para finales de 2026. El objetivo de la Consejería de Fomento era comenzar las obras en diciembre de 2025 o el próximo enero, pero, si ahora debe reiniciar la licitación, estos tiempos podrían quedar comprometidos.

Expo Zaragoza Empresarial sacó a licitación el contrato por 5,2 millones de euros a principios de agosto, junto a otro de casi 6 millones para reparar los elementos arquitectónicos existentes, construir dos salas de exposiciones en la planta baja, crear espacios para conferencias, acristalar el mirador en la planta 25 y habilitar un restaurante de la 23.

Para este segundo contrato, también son tres las empresas que optan a adjudicárselo: Eiffage Energía; la UTE entre FCC, Incliza y Orbe Telecomunicaciones; y Constructora San José. En próximas fechas se irán descubriendo las ofertas técnicas y económicas que dirimirán quién hará la obra.